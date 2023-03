Vodafone-Aktie gewinnt: Goldman Sachs belässt Vodafone auf 'Buy'

Der jüngste Einstieg des Medien- und Telekomonzerns Liberty sowie Medienspekulationen über einen möglichen Verkauf der Beteiligung am südafrikanischen Konkurrenten Vodacom unterstrichen die zahlreichen Wertsteigerungsoptionen des britischen Telekomkonzerns, schrieb Analyst Andrew Lee vion Goldman Sachs in einer am Montag vorliegenden Studie. Zu den Eckpfeilern der Unternehmensstrategie zählten eine Trendwende auf dem deutschen Markt, eine Konsolidierung im Mobilfunkmarkt und eine Vereinfachung des Unternehmensportfolios.

Die Vodafone Group-Aktie gewinnt in London zeitweise 1,77 Prozent auf 1,01 Pfund.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)