Vodafone-Aktie und Iberdrola-Aktie sinken: Vodafone nimmt Strom von Iberdrola ab

Um das zu erreichen, hat Der Telekommunikationskonzern Vodafone ( Vodafone Group ) will die Versorgung seines Funknetzes mit erneuerbaren Energien absichern. mit dem spanischen Energieriesen Iberdrola SA einen langfristigen Stromabnehmervertrag (PPA) über 15 Jahre abgeschlossen, wie es am Mittwoch von den Unternehmen hieß. Die Spanier wollen im vorpommerschen Boldekow bis Ende 2024 ihren ersten Solarpark in Deutschland in Betrieb nehmen. Auf einer Fläche von über 65 Fußballfeldern sollen jährlich 50 Gigawattstunden erneuerbarer Strom erzeugt werden. Vodafone zufolge ist dies äquivalent zum Jahresverbrauch von 3000 Mobilfunkmasten und hilft 20 000 Tonnen Kohlenstoffdioxid einzusparen.

Im Londoner Handel steigt die Vodafone zeitweise um marginale 0,22 Prozent auf 0,7350 Pfund, während die Iberdrola-Papiere an der Madrider Börse stellenweise 0,62 Prozent sinken auf 12,09 Euro.

GREIFSWALD (dpa-AFX)