Vodafone baut 5G-Netz für das Universitätsklinikum Frankfurt

Universitätsklinikum Frankfurt erhält bis Mitte 2024 hochmoderne 5G-InfrastrukturMehr als 180 5G-Antennen im Innenbereich des Hauptgebäudes werden installiertProjekt wird durch die EU bis 2025 mit 3,3 Millionen Euro gefördertDigitalisierung, Vernetzung und Anwendungen auf Basis der schnellen 5G-Netze sollen die klinische Zusammenarbeit verbessern. Für das Universitätsklinikum Frankfurt baut Vodafone nun ein solches 5G-Netz auf. Mehr als 180 Antennen für die Inhaus-Versorgung werden dort bis Mitte 2024 auf dem Klinikgelände in Betrieb genommen. So können dringende Konsultationen von außerhalb, aber auch aus anderen Häusern des Universitätsklinikums selbst in der im Souterrain gelegenen Notaufnahme schnell und stabil durchgeführt werden. Das Projekt soll im Juni 2025 abgeschlossen sein. Der 5G-Ausbau wird im Rahmen des Programms CEF Digital von der EU mit rund 3,3 Millionen Euro gefördert. Dies gaben das Uniklinikum und der Düsseldorfer Telekommunikationskonzern heute im Beisein von Prof. Dr. Kristina Sinemus, Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, in Frankfurt bekannt.Prof. Dr. Thomas Walther, Kerstin Larsson-Knetsch, Prof. Dr. Jürgen Graf, Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus, Prof. Dr. David M. Leistner und Markus Jones. Hessische StaatskanzleiDas Universitätsklinikum Frankfurt arbeitet gemeinsam mit Vodafone bereits seit 2022 am Projekt. So nahmen die Partner im Mai vergangenen Jahres unter dem Titel ‚5G for University Hospital‘ gemeinsam am Projektaufruf der EU teil. Mit Erfolg: Das im Dezember 2022 unterzeichnete ‚Grant Agreement‘ sagt zu, dass 3,3 Millionen Euro der insgesamt 4,5 Millionen Euro Projektkosten von der EU im Rahmen des Förderprogramms ‚Connecting Europe Facility‘ übernommen werden. Damit sollen gezielt Infrastruktur-Investitionen gefördert werden, die transeuropäische Netze in den Sektoren Energie, Verkehr und Digitales leistungsfähiger, nachhaltiger und effizienter gestalten. Der Förderantrag wurde auch durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr und die Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung unterstützt.Prof. Dr. Thomas Walther und Prof. Dr. David M. Leistner erklären Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus und Kerstin Larsson-Knetsch, wie Arzt und Patientin digital zusammenfinden. Universitätsklinikum FrankfurtDas neue Netz erfüllt alle Anforderungen an kritische Anwendungen im Medizinbereich, stört also beispielsweise keine Medizingeräte, die wie Computertomographen (CT) mit elektromagnetischen Feldern arbeiten. Ziel ist zudem, dass die Informationssicherheit im 5G-Netz am UKF nach DIN-ISO 27001 zertifiziert wird. Im Dezember soll das Universitätsklinikum die neue 5G-Infrastruktur übernehmen und die Anwendung vorbereiten. Die dafür ausgewählten Use Cases, also Anwendungsfälle aus der Praxis von Patientenversorgung und Forschung, werden über das Förderprojekt Digitales Universitätsklinikum Frankfurt getragen.Universitätsklinikum und Hessen als Vorreiter beim 5G-AusbauDas Förderprojekt Digitales Universitätsklinikum Frankfurt wurde bereits 2018 durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst ins Leben gerufen und ermöglicht seither Teilprojekte in den verschiedensten Bereichen des Hauses – dank 5G bald auf deutlich höherem technischen Niveau.„Mit diesem Modellprojekt entwickeln wir das Universitätsklinikum Frankfurt zu einem vollvernetzten, digitalisierten Krankenhaus weiter“, so Wissenschaftsministerin Angela Dorn. „Das Universitätsklinikum Frankfurt als Vollversorger ist schon jetzt Anlaufstelle für komplizierte Fälle und seltene Erkrankungen. Insbesondere für solche Fälle ist es wichtig, die Digitalisierung als strategische Aufgabe wahrzunehmen, damit Daten schnell und sicher ausgetauscht werden können. Der 5G-Ausbau ist hierfür ein wichtiger infrastruktureller Meilenstein.“Regionaler NetzausbauErfahre mehrHessen ist auch in anderer Hinsicht Vorreiter beim 5G-Ausbau. So wurde bereits im Mai letzten Jahres ebenfalls gemeinsam mit Vodafone der 5G-Ausbau beschleunigt: Bis 2025 soll für 5,6 Millionen Hessinnen und Hessen das Echtzeitnetz verfügbar sein.Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus: „Unser Zukunftspakt mit den Mobilfunkbetreibern hat spürbar den Ausbau in Hessen beschleunigt und erfolgreich an unseren ersten Mobilfunkpakt von 2018 angeknüpft. Neben der LTE-Versorgung wurde auch bei 5G die schnelle Netzverdichtung vorangetrieben, rund 96 Prozent aller hessischen Haushalte sind bereits mit 5G versorgt. Zudem sind in Hessen nahezu alle Plankrankenhäuser an das schnelle Netz angeschlossen, womit wir die Voraussetzung schaffen, dass Ärztinnen und Ärzte digitale Technologie nutzen und damit Patientinnen und Patienten medizinisch versorgen können. Damit stellen wir Hessens digitale Gesundheitsversorgung zukunftssicher auf.“Das schnelle Netz verbessert die standortübergreifende Zusammenarbeit von Ärzten und kann helfen, Menschenleben zu retten.Michael JungwirthMichael JungwirthMichael Jungwirth, Mitglied der Geschäftsleitung von Vodafone und Director Public Policy & External Affairs bei Vodafone, ergänzt: „5G unterstützt die Digitalisierung in der Medizin. Das schnelle Netz verbessert die standortübergreifende Zusammenarbeit von Ärzten und kann helfen, Menschenleben zu retten. Die Weichen dafür haben wir gestellt: Bis Ende 2023 sollen mindestens drei von vier Anwohnern in Hessen unser Echtzeit-Netz 5G+ zuhause nutzen können. Und bis 2025 wird unser 5G-Netz dann sogar für mehr als 90 Prozent der Anwohner in Hessen verfügbar sein.“Hintergrund: Vernetzte Medizin der Zukunft5G+ rettet LebenZum artikelIn der Hochleistungsmedizin bringen sichere und geschützte digitale Netze mit hoher Kapazität zahlreiche Vorteile. So wird nicht nur eine Erreichbarkeit der Spezialisten im ganzen Haus sichergestellt. Daten können in Echtzeit von Diagnosegeräten wie Ultraschall oder auch zwischen verschiedenen Klinikbereichen übermittelt werden. Manche Technologien werden durch digitale Netze überhaupt erst einsatzfähig.Ein Beispiel aus dem Universitätsklinikum Frankfurt: die digitale Herz-Team-BesprechungEin 83-jähriger Mann stellte sich mit Herzbeschwerden und Luftknappheit bei seinem niedergelassenen Kardiologen vor. Mittels Ultraschall und CT wurde eine hochgradige Aortenklappenstenose diagnostiziert, also eine Verengung, die den Blutstrom aus dem Herzen behindert – eine Therapie ist dringend erforderlich. Der Patient muss nun den Behandlungsleitlinien folgend an einem Herzzentrum im ‚Herz-Team‘ vorgestellt werden. Da der Patient zusammen mit seiner Ehefrau nur sehr eingeschränkt mobil ist, wird das digitale Herz-Team des Universitätsklinikum Frankfurt noch in der Praxis aktiviert. Über das digitale Konsilportal (‚Tele-Heart-UHF‘) werden die Befunde zusammen mit den Expertinnen und Experten am Universitären Herz- und Gefäßzentrum Frankfurt (UHF) unmittelbar besprochen und es wird die weitere Therapie mit dem Patienten festgelegt. Bei dieser Herz-Team-Besprechung werden sämtliche Befunde dank neuester 5G-Übertragungstechnik verzögerungsfrei an die Experten der Herzchirurgie und Kardiologie am Universitätsklinikum Frankfurt übermittelt.Prof. Dr. Jürgen Graf, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikum Frankfurt, erklärt: „Am Universitätsklinikum Frankfurt nutzen wir die Chancen, die Digitalisierung als Basistechnologie für die Medizin der Zukunft bietet. Vom neuen 5G-Netz profitieren zukünftig nicht nur unsere Patientinnen und Patienten, sondern auch unsere Kolleginnen und Kollegen außerhalb unseres Hauses. Damit erfüllen wir unser Ziel, die Qualität und Sicherheit der Patientenversorgung auch über das Universitätsklinikum hinaus zu erhöhen, in Frankfurt, Hessen und Deutschland. Im Bereich der Organspende stellt der Einsatz dieser Technologie für uns heute schon ein unerlässliches Hilfsmittel dar.“Markus Jones, Kaufmännischer Direktor des Universitätsklinikum Frankfurt, ergänzt: „5G ist im Vergleich zu 4G wesentlich leistungsfähiger und sicherer; es können mehr Daten schneller übertragen werden, gleichzeitig kommt es zu weniger Ausfällen. Ein echter Technologiesprung also. Wir freuen uns, dass wir mithilfe unserer Partner ein solches Leuchtturmprojekt im Universitätsklinikum Frankfurt durchführen können.“5G in der Medizin: Drohnen, AR-Befunde, smarte Geräte und medizinische MessengerdiensteWie sich die klinische Zusammenarbeit durch Digitalisierung verändert, zeigen weitere Beispiele: So haben Vodafone und eine weitere Universitätsklinik beispielsweise den Transport von Medikamenten durch autonom agierende Drohnen getestet. Auch an der plastischen Darstellung von Befunden mittels „Augmented Reality“-Technologie (AR) wird in Forschungsprojekten gearbeitet. Weitere Einsatzmöglichkeiten gibt es nicht nur in der Echtzeittelemedizin wie im vorgestellten Anwendungsszenario, in dem mittels Softwaretechnologie der Firma Awesome Technologies Innovationslabor GmbH die direkte Verbindung zu niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen hergestellt werden kann. Ultraschalltechnologien, die Bilder in Sekundenschnelle von anderen Kliniken oder sogar vom Notfalleinsatz senden können, sind ein weiteres Beispiel. Am Universitätsklinikum Frankfurt wird 5G außerdem für den medizinischen Messengerdienst Famedly eingesetzt, der Chatverläufe des Klinikpersonals direkt in die Krankenakte übertragen kann, für Alarmserver, die mobile Vitaldatenmessung mittels Biosensor, Logbücher und Tracking sowie die Anästhesiedokumentation und die mobile Aufklärung.Disclaimer/Hinweis: Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union und der European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) wider. Weder die Europäische Union noch die HaDEA können für diese verantwortlich gemacht werden.