Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
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09.11.2026 12:17:00
Vodafone baut in Deutschland rund 2300 Stellen ab
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Vodafone streicht fast jeden fünften Arbeitsplatz in Deutschland. Der Konzern begründet den Einschnitt mit einem Markt, der sich grundlegend verändert.
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Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
12:18
|ROUNDUP: Vodafone baut in Deutschland rund 2.300 Stellen ab (dpa-AFX)
|
06.11.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.11.26
|Gewinne in London: FTSE 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
02.11.26
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 klettert am Montagmittag (finanzen.at)
|
30.10.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
25.10.26
|Umfrage: Zwei Drittel wollen keine Handys am Esstisch (dpa-AFX)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,40
|0,50%