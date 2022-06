Vodafone bietet 5G-Roaming in nun 22 europäischen Ländern

Vodafone-Kunden können 5G auch im EU-Ausland ohne Zusatzkosten nutzen Vodafone bietet eines der größten europäischen 5G-Roaming-Netze5G-Roaming ab sofort auch in Griechenland möglich 5G in den Top-Reisezielen, darunter u. a. Athen, Barcelona, London, Mailand, Rom, Stockholm, TurinGeschafft: Raus aus dem überfüllten Flughafen und hinein ins Urlaubsvergnügen. Immer dabei als unverzichtbarer Begleiter ist das Smartphone. Mit ihm planen wir den nächsten Ausflug, verschicken Fotos vom Sonnenuntergang und suchen das beste Restaurant. Ob Italien, Spanien, Frankreich, Schweden oder Niederlande – in vielen beliebten Reisezielen fließen die Daten besonders schnell über die 5G-Netze. Durch Partnerschaften mit den dort ansässigen Netzbetreibern können diese auch von Urlaubern aus Deutschland kostenlos genutzt werden. Eines der größten 5G-Roaming-Netze Europas mit 22 EU-Ländern bietet Vodafone. Seit heute neu dabei ist Griechenland. Und das 5G-Roaming-Angebot von Vodafone wächst auch in den Nicht-EU-Ländern: In Kanada und Monaco können Vodafone-Kunden von heute an ebenfalls 5G nutzen. Insgesamt verfügt Vodafone nun über 5G-Roaming-Partnerschaften in 19 Nicht-EU Ländern. Beim Roaming buchen sich Smartphones mit Vodafone SIM-Karte automatisch in das lokale Mobilfunknetz ein. Vodafone-Kunden mit 5G-Smartphone können dann dort je nach Gerät, Tarif und abhängig von der 5G-Ausbaustufe vor Ort mit bis zu 1.000 Mbit/s surfen – ganz ohne zusätzliche Kosten. Dies gilt vor allem für die beliebtesten Sommerreiseziele der Deutschen. In Italien gibt es zum Beispiel besonders viele 5G-Standorte in Mailand, Turin, Bologna, Rom und Neapel. In Spanien funken zahlreiche 5G-Antennen unter anderem in Madrid, Barcelona, Valencia oder Sevilla. Und auch an der Nordseeküste in Holland oder in Belgien gibt es in vielen Städten und in den Küstenregionen schon eine gute 5G-Versorgung. Wo es kein 5G gibt, schalten die Handys automatisch auf 4G (LTE) um. Überblick: 5G-Roaming in der EU für Vodafone-Kunden In diesen 22 EU-Ländern ist 5G-Roaming möglich: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern. 5G-Roamingist für Vodafone-Kunden in 22 EU-Ländern verfügbar. Vodafone.Alle aktuellen Vodafone-Tarife ermöglichen Roaming Alle aktuellen Vodafone-Tarife sind Roaming-fähig und es gilt: Die Vertragsleistungen im Inland gelten bei vorübergehender Nutzung genauso auch im EU-Ausland. Lediglich bei Tarifen ohne Datenbegrenzung im Inland, die Unlimited-Tarife, gibt es im EU-Ausland eine Begrenzung für die Datennutzung. So ist der Tarif GigaMobil XL auf 68 GB pro Monat im EU-Ausland begrenzt und der GigaMobil Young XL auf 59 GB pro Monat. Für Kunden, die im Rahmen der GigaKombi von einem Unlimited Vorteil profitieren, stehen für den Tarif GigaMobil M 34 GB und für den GigaMobil L 59 GB zur Verfügung. Das Handy im Urlaub sorgenfrei nutzen. In aktuellen Vodafone-Tarifen ist EU-Roaming inklusive. © Vodafone Auch Vodafones CallYa Smartphone-Tarife sind bereits fit für die bevorstehende Reisesaison. Prepaid-Kunden können im EU-Ausland wie gewohnt ihren Tarif ohne zusätzliche Kosten nutzen. Zudem profitieren Kunden in den Tarifen Allnet Flat S, M, L und im CallYa Black neben der Allnet Flat im Inland von zusätzlich bis zu 500 Minuten oder SMS in das EU-Ausland. So können sie beispielsweise auch aus Deutschland ihre Liebsten in Spanien ohne zusätzliche Kosten anrufen und den nächsten Besuch planen. In Nicht-EU-Ländern wird der Verbrauch nach Minuten, Datenverbrauch und SMS abgerechnet. Mehr dazu hier. 5G – die Vorteile im Überblick 5G ist der Mobilfunk-Standard der 5. Generation und Nachfolger von LTE. Mit 5G steigt die Netz-Geschwindigkeit im Vergleich zu LTE ebenso rasant wie die Kapazität für den Datenfluss. So können Kunden hochauflösende 4K-TV-Inhalte auf ihren Smartphones und Tablets ultraschnell streamen und große Daten-Downloads in nur wenigen Sekunden abschließen. Sehr schnelle Antwortzeiten und geringe Verzögerungen machen auch komplexe Echtzeit-Anwendungen wie das Online-Gaming möglich. In Deutschland hat Vodafone im Sommer 2019 5G gestartet. Mittlerweile erreicht das Unternehmen in der Fläche halb Deutschland und versorgt über 50 Millionen Menschen mit dem neuesten Mobilfunkstandard. Darunter sind etwa 10 Millionen Menschen, die schon das Echtzeit-Netz 5G+ nutzen können. Bis 2023 plant Vodafone 5G+ für 60 Millionen Menschen in Deutschland zur Verfügung zu stellen.Der Beitrag Vodafone bietet 5G-Roaming in nun 22 europäischen Ländern erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.