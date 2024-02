Vodafone bietet Coaching-Pool für alle Mitarbeitenden

Seit 2020: 40 qualifizierte Coaches, über 240 abgeschlossene ProzesseBeliebt: Weiterempfehlungsquote bei 97 von 100 PunktenFür alle Mitarbeitenden: unabhängig von Hierarchie und AufgabeEgal ob Neujahrsvorsatz oder lange gehegter Wunsch: Viele treibt der Gedanke an, im Leben etwas zu verändern. Keine Schokolade, häufiger Sport, mehr Schwung im Job? Diese Klassiker stehen ganz oben auf der Liste. Doch mit der Umsetzung sieht es nach der ersten Januarwoche schnell mau aus. Oft liegt es daran, dass die Vorsätze unklar, zu ambitioniert oder unrealistisch sind. Was nun? Ein Coaching könnte helfen. Aber ist Coaching nicht nur eine schicke Modeerscheinung, von der gerade alle reden und hinter der nicht viel steckt? Nein, findet Vodafone und hält es für wertstiftend, um Klarheit über sich und über Arbeitsbelange zu bekommen. Deshalb bietet das Unternehmen seit 2020 einen hauseigenen Coachingpool an, der von allen Mitarbeitenden kostenlos und während der Arbeitszeit genutzt werden kann. Damit ist der Konzern weit vorn in der Branche und ist überzeugt: Professionelle Hilfe zur Selbsthilfe bringt nicht nur die Mitarbeitetenden nach vorne, sondern auch das Unternehmen. Christina Oemkes, Leadership Consultant in der Personalentwicklung, die alle Coaching-Aktivitäten bei Vodafone betreut steht hinter dem Angebot: „Wir haben es zunächst auf Probe angeboten. Schnell hat sich der erhoffte Mehrwert der Coachings gezeigt und das Feedback aus der Belegschaft war sehr positiv. Deshalb haben wir die Größe und Bekanntheit des Pools aufgebaut und bieten das Angebot nun dauerhaft an.“Coaching ist mehr als ‚gehobenes Kaffeetrinken‘Coaching ist ein Modewort geworden. Egal ob Gesundheits-, Team- oder Mental-Coach – man hört und sieht es in den unterschiedlichsten Kontexten, doch im Grunde geht es um die persönliche Entwicklung des ‚Coachees‘. Anders als bei der Beratung oder in der Psychotherapie finden die Klienten die Lösung ihrer Anliegen selbst. Denn sie kennen sich mit ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen am besten aus – sie müssen ‚lediglich‘ ihren eigenen Weg finden. Und hier unterstützen die Coaches mit Erfahrung, treffenden Fragen und speziellen Tools. Coaching ist in vielerlei Hinsicht ein großer Mehrwert, wenn es darum geht, seine persönliche Entwicklung zu gestalten, in sozialen Rollen seinen Platz zu finden oder Entscheidungs- und Handlungsanforderungen im Arbeitsleben zu bewältigen. Somit fördert Coaching neben vielem anderen auch die Fähigkeit zur Selbstorganisation im Berufs- und Privatleben. Und davon wiederum profitiert das Unternehmen, weshalb Vodafone dieses Angebot der gesamten Belegschaft anbietet.Von der Idee zum CoachingpoolIn vielen Unternehmen gibt es Coaching-Angebote. Doch diese sind meistens Nachwuchs- oder Führungskräften vorbehalten, um sie für zukünftige Aufgaben besser vorzubereiten. So war es auch bei Vodafone, bis der Telekommunikationskonzern im Jahr 2019 mit der Firma Unitymedia zusammengeschlossen wurde. Bei Unitymedia gab es bereits ein Coachingpool, der allen Mitarbeitenden zur Verfügung stand und sehr gut angenommen wurde. Schnell war klar, dass man diesen ‚Schatz‘ beibehalten und auch in der Vodafone-Welt anbieten wollte. Felix Schumann ist Strategieexperte im Vodafone-Kundenservice und einer von 40 Mitarbeitenden, die zusätzlich zu ihrem Job als Coach aktiv sind. VodafoneFelix Schumann, Strategieexperte im Vodafone-Kundenservice, erinnert sich an diese Zeit: „Die Aufbruchsstimmung kam zustande, weil es gute Vorerfahrungen gab, die nun aber in einem sechsmal größeren Unternehmen auf ganz neue Beine gestellt werden konnten, inklusive digitalem Portal, Qualitätsmanagement und Betriebsvereinbarung.“Mittlerweile besteht der Pool aus knapp 40 Mitarbeitenden, die zusätzlich zu ihren Vodafone-Jobs als Coaches aktiv sind. Voraussetzung: Sie müssen professionell ausgebildete und zertifizierte Coaches sein, um eine hohe Qualität zu bieten. Zur Qualitätssicherung gehört auch, dass sich die Coaches untereinander bei regelmäßigen Mittagessen, bei Supervisionen oder in virtuellen Teams-Meetings austauschen. Im September 2023 fand zusätzlich ein Präsenz-Treffen im Vodafone-Tagungscenter auf der Hirschburg in Königswinter statt. Ziel war es, sich fachlich auszutauschen und weiterzuentwickeln, aber vor allem, um sich untereinander besser kennenzulernen.40 Mitarbeitendesind bei Vodafone zusätzlich zu ihrem Job als Coaches aktiv.Hohe ResonanzDas Angebot wird seitens der Mitarbeitenden sehr gut angenommen, zumal ein eigenfinanziertes Coaching durchaus kostenintensiv ist. Bei Vodafone können alle Mitarbeitenden kostenfrei Coachings durch die Coaches des Pools in Anspruch nehmen – die Coachings zählen dann sowohl für den Coach als auch für den Coachee als Arbeitszeit. Jeder Coach kann im Monat bis zu zehn Coaching-Stunden durchführen und jeder Coachee bis zu 20 Stunden im Jahr in Anspruch nehmen. Was besonders wichtig ist: die Gespräche sind streng vertraulich. Weder Kolleginnen, Kollegen, Vorgesetzte oder Personalabteilung bekommen davon etwas mit. Im Dialog zwischen Coach und Coachee werden Reflexions- und (Selbst-) Erfahrungsräume eröffnet und Klärungsprozesse initiiert. Durch neue Perspektiven werden Entwicklungspotenziale und Handlungsspielräume erschlossen und Lern- und Veränderungsprozesse angeregt und begleitet. Ebenso wird die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit gestärkt. Für Vodafone ist das Angebot ein Erfolgsmodell: Bisher wurden mehr als 240 Coachingprozesse abgeschlossen und die Weiterempfehlungsquote der gecoachten Kollegen beträgt 97 von 100 Punkten, was mit einer sehr hohen Zufriedenheit mit dem Angebot einhergeht. 97 von 100 Punktesind eine klare Empfehlung von Mitarbeitenden, die das Coaching bereits genutzt haben.Der erste Schritt zum Coaching ist kinderleichtSofern ein Mitarbeitender ein konkretes Anliegen hat oder einen systemischen Coach sucht, muss er lediglich auf die entsprechende Seite im Intranet klicken. Dort sind die Profile der jeweiligen Coaches hinterlegt. Ist der Wunsch-Coach gefunden, reicht eine Email, Teams-Nachricht oder ein Anruf und es kann losgehen. Wenn es passt, dann bleibt nur noch zu wünschen: ‚Viel Erfolg beim Perspektivwechsel und Reflektieren' – damit es nicht beim guten Vorsatz bleibt, sondern das Entwicklungsziel auch erreicht wird.