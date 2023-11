Vodafone bietet neue SaaS-Lösungen für Geschäftskunden

Microsoft 365 bei Vodafone jetzt auch für kleinere Unternehmen (SOHO) verfügbarInklusive Beratung, Einrichtung, Administration & Support über die Vodafone Business ServicesSecurity-Lösung von Zscaler schützt Kunden standortübergreifend vor Cyberangriffen & DatenverlustVodafone erweitert sein Angebot an Software-as-a-Service (SaaS) Lösungen für Unternehmen. Die Düsseldorfer bieten nun auch Geschäftskunden aus dem SOHO-Segment (Small Office, Home Office) die cloudbasierte Software Microsoft Office 365 in drei Paketen mit unterschiedlichem Leistungsumfang an. In Verbindung mit den ebenfalls neuen ‚Vodafone Business Services‘ erhalten Firmenkunden neben Beratungsleistungen auch Hilfe bei der Einrichtung und Administration der Software. Ebenfalls neu ist das ‚Secure Access Gateway mit Zscaler‘ – eine Sicherheitslösung, die Unternehmen vor Cyberangriffen und Datenverlust schützt und ohne VPNs oder Firewalls auskommt.Microsoft 365 als SaaS-Lösung für UnternehmenZu Microsoft 365 gehören bekannte Anwendungen wie Word, Excel oder Powerpoint. Sie sind in eine Cloud-Umgebung integriert, sodass man innerhalb einer Organisation gemeinsam mit Kollegen an Dokumenten arbeiten kann. Die von Vodafone angebotenen Pakete Business Basic, Business Standard und Business Premium unterscheiden sich durch die darin enthaltenen Anwendungen und Leistungen. In Verbindung mit den ‚Vodafone Business Services‘ erhalten Kunden unter anderem Beratungsleistungen bei der Wahl der richtigen Lizenzen, zur Nutzung und bei allen Themen rund um die Sicherheit der Zugänge. Darüber hinaus unterstützt Vodafone auch bei der Einrichtung neuer User, passt Einstellungen an und hilft bei technischen Problemen. Die Migration von Mailkonten oder Daten aus anderen Umgebungen gehört ebenso zum Service. Preislich geht es für die Kombination aus einer Microsoft 365 Lizenz und dem Vodafone Business Service bei acht Euro pro Nutzer los. Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate, gebucht werden kann ein Paket für bis zu 300 Mitarbeiter. Microsoft 365 BusinessZu den MS365-ProduktenZur WebsiteAlexander Saul, Geschäftsführer Firmenkunden bei Vodafone: „Unsere SaaS-Lösungen für cloudbasiertes und standortübergreifendes Arbeiten ergänzen die Festnetz- und Mobilfunk-Angebote von Vodafone. Unser Rundum-Sorglos-Paket aus Microsoft 365 und den Vodafone Services hilft kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die von der Effizienz und Flexibilität moderner Cloud-Technologie profitieren und alle erforderlichen Bausteine aus nur einer Hand erhalten wollen.“‚Secure Access Gateway‘ von Zscaler schützt die Cloud vor Cyber-Bedrohungen und DatenverlustDas in Zusammenarbeit mit Zscaler angebotene ‚Secure Access Gateway‘ ist eine umfassende Sicherheitslösung, die Unternehmen jeder Größe vor Cyber-Bedrohungen schützt. Das Secure Access Gateway bietet eine Zero-Trust-Architektur, in der kein Anwender und keine Anwendung automatisch als vertrauenswürdig eingestuft werden. Die Lösung schützt so alle Verbindungen und bietet sicheren Zugriff auf Anwendungen und Daten, unabhängig davon, von wo aus Benutzer auf das Firmen-Netzwerk zugreifen. Dabei werden sichere, getunnelte Verbindungen zwischen dem User und seinem Ziel auf Basis von Unternehmensrichtlinien hergestellt. Zscaler ist somit eine Alternative zu VPNs, Proxys und Secure Access Gateways. Die in 150 Rechenzentren auf der ganzen Welt verfügbare und zugrunde liegende SASE-basierte Zero Trust Exchange Plattform ist die weltweit größte Inline-Cloud-Sicherheitsplattform. Cyber Security ServicesSicherheitslösungen für UnternehmenZur WebsiteDer Beitrag Vodafone bietet neue SaaS-Lösungen für Geschäftskunden erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel