Vodafone bringt noch mehr Glasfaser auch nach Mainz

Mehr Bandbreiten-Kapazität für 45.000 Kabel-Haushalte – Glasfaser-Kabelnetz wird noch besserGlasfaser rückt so nah wie noch nie in Richtung Kunde – Bandbreiten-Kapazität steigt um das AchtfacheÄhnlich großer Glasfaser-Ausbau Ende des vergangenen Jahres in Hannover und Wiesbaden gestartetAusbau-Maßnahmen in Bonn, Bremen, Essen & Nürnberg beginnen in KürzeDie Pandemie zeigt, wie wichtig leistungsfähige und zuverlässige Internet-Verbindungen für Home-Office, Streaming, Online-Gaming oder Video-Telefonie sind. Um die Leistungsfähigkeit der Netze zu sichern, bauen Telekommunikationskonzerne wie Vodafone fortlaufend ihre Netzkapazität aus. Im Glasfaser-Kabelnetz führt Vodafone dazu unter anderem sogenannte Netz-Segmentierungen durch. Darüber hinaus hat Vodafone beispielweise in Hannover und Wiesbaden bereits begonnen, das Glasfaser-Kabelnetz großflächig durch einen höheren Glasfaser-Anteil zu stärken. Heute ist auch der Glasfaser-Ausbau in Mainz gestartet, von dem rund 45.000 Kabel-Haushalte profitieren. In Bonn, Bremen, Essen und Nürnberg startet der Ausbau in den kommenden Wochen. Insgesamt sind es mehr als 300.000 Kabel-Haushalte, die vom Glasfaser-Ausbau profitieren.Der Glasfaser-Ausbau in den aufgeführten Städten ist ein Bestandteil der kontinuierlichen Investitionen von Vodafone in den Kapazitätsausbau. Er ergänzt die vielen Einzelmaßnahmen, die Vodafone regelmäßig durchführt, um im Netz ausreichend Bandbreiten-Reserven sicherzustellen.Die Glasfaser rückt zu relativ geringen Baukosten so nah wie noch nie in Richtung Kunde.Hannes AmetsreiterCEO Vodafone DeutschlandHannes Ametsreiter, CEO von Vodafone Deutschland: „Wir machen Gutes noch besser. Mit unserem Ausbau stärken wir unsere bestehende Datenautobahn in mehreren Städten, indem wir neue Glasfaser-Strecken und modernste Glasfaser-Technik errichten. Die Glasfaser rückt damit zu relativ geringen Baukosten so nah wie noch nie in Richtung Kunde. Das erhöht die Stabilität in unserem Gigabit-Netz und sorgt für noch mehr Leistung.“Glasfaser-Ausbau in MainzIn Mainz hat Vodafone das Kabel-Glasfasernetz zuletzt vollständig mit der Gigabit-Technologie DOCSIS 3.1 aufgerüstet. Mehr als 100.000 Haushalte können hier mit bis zu 1.000 Mbit/s im Internet surfen. In weiten Teilen des Mainzer Stadtgebietes profitieren nun rund 45.000 Kabel-Haushalte von mehreren Dutzend neuen Glasfaser-Strecken. In den Mainzer Ausbaugebieten Gonsenheim, Neustadt und Zentrum entstehen zudem rund 100 neue Glasfaser-Knoten. Außerdem erschließt Vodafone 22 Mobilfunk-Masten mit Glasfaser, um darüber künftig 5G anzubieten. Auch öffentliche Einrichtungen werden für einen Glasfaser-Anschluss vorbereitet. Mit dem Ausbau macht Vodafone sein Netz vor Ort achtmal leistungsfähiger. Damit steht für den steigenden Datenverkehr jederzeit ausreichend Kapazität zur Verfügung. Der Glasfaser-Ausbau in Mainz soll im September 2022 vollendet sein.Gigabit im Kabelnetz: Die Evolution des DOCSIS-Standards.Keine Bauarbeiten im Haus notwendigVorgärten, Keller und Hauswände muss Vodafone für den Glasfaser-Ausbau nicht antasten. Denn auf den letzten Metern zum Gebäude setzt Vodafone die bewährte Gigabit-Technologie DOCSIS ein. Mit der sind heute schon Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde und zukünftig ein Vielfaches mehr möglich. Das macht das Netz zukunftssicher, denn je nach Bedarf können die Übertragungsraten sowohl im Download als auch im Upload Schritt für Schritt erhöht werden.Hintergrund: So fließen Daten durch das Kabel-GlasfasernetzNetzausbau: Vodafone treibt den Ausbau seines Kabel-Glasfasernetzes in Mainz voran. Im bestehenden Glasfaser-Kabelnetz von Vodafone legen die Daten auf dem Weg vom Kunden ins Internet und zurück schon heute mehr als 95 Prozent der Strecke über Glasfaser zurück. Dabei führen die Glasfaser-Kabel tief in die Orte hinein und enden an den sogenannten Glasfaser-Knoten in den Straßen – das sind die großen grauen Kästen am Straßenrand und auf dem Bürgersteig. An diesen Knotenpunkten werden die optischen Signale aus der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt. Von dort bewegen sich die Daten auf den wenigen letzten Metern zum Kunden im Kabelnetz weiter – zum Einsatz kommt hier derzeit die Technologie DOCSIS 3.1, die Geschwindigkeiten von mehr als 1000 Mbit/s möglich macht und vergleichbar mit Glasfaser-Verbindungen bis direkt ins Haus ist.Kapazitätsausbau durch mehr Glasfaser und NetzsegmentierungenUm die Bandbreiten-Kapazität gezielt zu steigern, wird bei Ausbaumaßnahmen im Glasfaser-Kabelnetz von Vodafone eine sogenannte Netz-Segmentierung vorgenommen. Dabei werden zusätzliche Glasfaser-Knotenpunkte errichtet und per Glasfaser angeschlossen. So entstehen neue Netzbereiche, die nun eine deutlich geringere Anzahl von Haushalten mit schnellem Internet versorgen. In Mainz führt Vodafone in den kommenden Wochen im Zuge des Tiefbaus gleich mehrere dieser Netz-Segmentierungen in unterschiedlichen Netzbereichen durch. Das Ergebnis: Vor allem in Stoßzeiten, wenn gleichzeitig gestreamt, online gespielt, viel videotelefoniert und Lieblingsmomente aus dem Urlaub über Social-Media geteilt werden, ist das Netz wesentlich leistungsfähiger und stabiler.Netzausbau: Wie mehr Glasfaser ins Kabelnetz gelangt. Gigabit für zwei Drittel der Deutschen Die Nachfrage nach gigabitschnellen Internet-Anschlüssen ist größer denn je. Denn der Datenverkehr wird in den kommenden Jahren rasant ansteigen. Um diese Mengen an Bits und Bytes zu transportieren, sind leistungsstarke Internet-Anschlüsse für Unternehmen und private Haushalte zwingend notwendig. Als Gigabit-Company treibt Vodafone den Infrastruktur-Ausbau in Deutschland voran und erreicht heute in seinem bundesweiten Kabel-Glasfasernetz schon über 24 Millionen Haushalte, davon mehr als 23 Millionen mit Gigabit-Geschwindigkeit. Bis 2022 wird Vodafone zwei Drittel aller Deutschen mit Gigabit-Anschlüssen versorgen – und setzt dafür auf einen Technologie-Mix aus Kabel und Glasfaser. Mit einem Investitionsprogramm, das nicht nur das gesamte Kabelnetz im derzeitigen Verbreitungsgebiet aufrüstet, sondern auch mit weiteren Programmen den Glasfaser-Ausbau dort vorantreibt, wo er am Nötigsten ist – auf dem Land, für die Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft. Bis heute hat Vodafone für mehr als 60.000 Gewerbekunden in Industrie-Gebieten und mehr als 185.000 Privat-Haushalte die Weichen für direkte Glasfaser-Anbindungen gestellt.Der Beitrag Vodafone bringt noch mehr Glasfaser auch nach Mainz erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.