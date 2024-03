Vodafone Deutschland baut 2000 Stellen ab

Frankfurt (Reuters) - Vodafone setzt seinen Sparkurs fort.

Der Mobilfunker kündigte am Dienstag den Abbau von 2000 Stellen in Deutschland an. Dadurch und mit Hilfe weiterer Maßnahmen sollen die Kosten in den kommenden zwei Jahren um 400 Millionen Euro gedrückt werden. In wachstumsstarken Bereichen wie dem Cloud- und Firmenkunden-Geschäft würden die Investitionen allerdings erhöht.

