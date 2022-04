Vodafone Deutschland stellt gesellschaftliches Engagement neu auf

Marc Konarski übernimmt als Bereichsleiter Public Affairs Gesamtverantwortung für Politikdialog und gesellschaftliches Engagement des UnternehmensKonarski wird Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Vodafone Stiftung Deutschland und Geschäftsführer des Vodafone Instituts für Gesellschaft und KommunikationStrategie und Vertretung der Vodafone Stiftung nach außen verantwortet als neue Geschäftsführerin Dr. Johanna Börsch-SupanVodafone Deutschland stellt sein gesellschaftliches Engagement neu auf. Marc Konarski, bislang Leiter des Hauptstadtbüros bei Vodafone Deutschland, wird zum 1. April 2022 Bereichsleiter Public Affairs und zugleich Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Vodafone Stiftung Deutschland und Geschäftsführer des Vodafone Instituts für Gesellschaft und Kommunikation. Damit übernimmt er die Gesamtverantwortung für die politische Interessenvertretung auf Bundesebene und das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens. In die Geschäftsführung der Vodafone Stiftung folgt zum 1. April ebenfalls Dr. Johanna Börsch-Supan, die die strategische Weiterentwicklung und unabhängige Vertretung der Stiftung nach außen verantwortet. Die Geschäftsführung der Vodafone Stiftung besteht zudem weiterhin aus Thomas Holtmanns, der zugleich zweiter Geschäftsführer des Vodafone Instituts bleibt.Konarski folgt in seinen Geschäftsführer-Rollen auf Inger Paus, die das Unternehmen im Oktober 2021 verlassen hat, und berichtet an Michael Jungwirth, Mitglied der Geschäftsleitung Public Affairs, Regulierung, Externe Kommunikation und Nachhaltigkeit von Vodafone Deutschland. Der 41-jährige Jurist begann seine berufliche Laufbahn 2010 beim Digitalverband Bitkom, wo er zuletzt den Bereich Telekommunikationspolitik leitete. 2014 wechselte er als Senior Counsel in den Bereich Regulierungsstrategie von Vodafone Deutschland nach Düsseldorf. 2017 übernahm er die Leitung des Hauptstadtbüros in Berlin.Johanna Börsch-Supan vereint in der neu geschaffenen Geschäftsführungsposition strategische Verantwortung, Vertretung der Stiftung nach außen sowie die Leitung der Teams der Stiftung in Berlin und Düsseldorf. Die 39-jährige Oxford-Absolventin berichtet an Marc Konarski. Johanna Börsch-Supan studierte Politikwissenschaft, Ethnologie, Entwicklungsökonomie und Geschichte am Dartmouth College, der Universität Heidelberg und der University of Oxford, wo sie auch promoviert wurde. Anschließend arbeitete sie als persönliche Referentin der Generalsekretärin des Cusanuswerks und wechselte 2014 als Fellow in den Thinktank der Vodafone Stiftung, den sie ab Anfang 2017 leitete. 2018 wurde sie zur Leitung Strategie und Programm der Vodafone Stiftung ernannt.Über die Vodafone Stiftung DeutschlandDie digitale Welt aktiv zu gestalten, erfordert neue Kompetenzen. Wir müssen neue Technologien verstehen, Veränderungen kritisch hinterfragen und gemeinsam kreative Lösungen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts schaffen. Deshalb denkt die Vodafone Stiftung Bildung für die digitale Gesellschaft neu. Gemeinsam mit Vorreiter:innen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft forschen wir, engagieren uns in gesellschaftspolitischen Debatten und entwickeln innovative Bildungsangebote.Über das Vodafone InstitutDas Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation ist Vodafones europäischer Think-Tank. Es analysiert die Potentiale digitaler Technologien und deren verantwortungsvolle Nutzung für Innovation, Wachstum und nachhaltige gesellschaftliche Wirkung. Mit Hilfe von Studien und Veranstaltungen bietet es eine Plattform für den Dialog von Vordenkern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Es ist das Anliegen, einen besseren Zugang zu Technologie für alle Teile der Gesellschaft zu ermöglichen.Der Beitrag Vodafone Deutschland stellt gesellschaftliches Engagement neu auf erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.