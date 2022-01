Vodafone dockt an Störungsauskunft.de von Westenergie an

Portal informiert über kurze Unterbrechungen in Deutschlands StromnetzenVodafone ist auf Störungsauskunft.de der erste Partner aus dem TelekommunikationsbereichKunden profitieren: Kartenbasierte Störungsübersicht informiert über Ursache und Dauer von BeeinträchtigungenEin Abendspaziergang im Winter. Der Schnee knirscht unter den Füßen. Im Licht der Straßenlaternen tanzen Schneeflocken. Urplötzlich weicht der romantische Winterzauber einer dunklen, kühlen Stille. Die Straßenbeleuchtung ist für einige Minuten erloschen – die Auswirkung eines kurzzeitigen Stromausfalls. Über Hintergründe und Ursachen einer solchen Versorgungsunterbrechung informiert das Portal Störungsauskunft.de auf einer deutschlandweiten Karte. Über 75 Prozent der Fläche Deutschlands umfasst das Netzgebiet der 95 teilnehmenden Netzbetreiber. Seit 2018 betreibt Westenergie das Portal, mit Vodafone beteiligt sich jetzt erstmals ein Unternehmen aus dem Telekommunikationssektor an Störungsauskunft.de.Selbst bei den leistungsfähigsten Energienetzen bleiben vereinzelte Störungen nicht aus, aufgrund von Wettereinflüssen, Baumaßnahmen oder technischen Defekten. Auf der Karte von Störungsauskunft.de erkennen Verbraucherinnen und Verbraucher leicht, ob ein Stromausfall dem zuständigen Netzbetreiber bereits bekannt ist. Durch die digitalisierten Netzleitsysteme der beteiligten regionalen und überregionalen Energieversorger werden auftretende Störungen umgehend auf der Plattform angezeigt. Besucherinnen und Besucher des Portals können zudem eigene Hinweise zu Stromausfällen hinterlegen und Meldungen auf der Karte eintragen. Algorithmen im Hintergrund validieren und aktualisieren den Status, wenn die Wiederversorgung hergestellt ist. Zwischen 5.000 bis 10.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet das Portal täglich.Daniel Felbier, Verantwortlicher für Störungsauskunft.de bei Westenergie Netzservice: „Störungsauskunft.de hat sich zu einer festen Größe im deutschen Stromnetzgeschäft entwickelt. Dank der aufmerksamen Besucherinnen und Besucher entsteht hier aus den Informationen von Vielen eine Information für Viele. Mit Vodafone haben wir nun erstmals einen starken Partner aus dem Telekommunikationsumfeld in das Portal eingebunden. Künftig möchten wir noch weitere Störungen auf der Plattform integrieren, etwa zu Straßenbeleuchtung, Wasser, Fernwärme und Internet“ Telekommunikationsanbieter wie Vodafone profitieren von der Anbindung. Ist die Kommunikationsinfrastruktur beeinträchtigt, müssen häufig Netztechniker vor Ort nach der Störungsursache suchen. „In vielen Fällen liegt der Grund für den Defekt jedoch nicht in den eigenen Anlagen. Ein lokaler Stromausfall kann beispielsweise die Energieversorgung von Verstärkerpunkten im Festnetz einschränken und Dienste beeinträchtigen“, sagt Michael Tanz, Bereichsleiter Network Operations bei Vodafone. Im Rahmen der Kooperation tauschen die beiden Unternehmen nun Daten zu Stromausfällen aus. Bestätigt Westenergie einen Stromausfall, muss Vodafone keinen Netztechniker mehr mit der Fehlersuche beauftragen. Im Gegenzug übermittelt Vodafone Informationen an Westenergie, wenn das Equipment wiederversorgt wurde und somit der Stromausfall behoben sein muss. Die zuvor veröffentlichte Stromausfallmeldung wird dann vom Portal entfernt. Indes hat Vodafone zum Jahreswechsel auf der Unternehmenswebseite Störungskarte (vodafone.de) eine eigene kartenbasierte Störungsübersicht integriert. Die für den Abruf auf mobilen Geräten optimierte Darstellung informiert Kunden über die Dauer und Ursache von Beeinträchtigungen im Mobilfunk- und Festnetz. Über die integrierte Postleitzahlen-Suche kann man dann beispielsweise schnell erfahren, ob am eigenen Wohnort eine Netzstörung vorliegt und was der Grund dafür ist – zum Beispiel ein Stromausfall. Das Service-Angebot befindet sich noch in einer Beta-Phase und wird künftig noch erweitert.MEHR ZUM THEMA‚Sky 5G Multiview App‘‚Sky 5G Multiview App‘: Vodafone & Sky bringen Live-Features auf Smartphones von Stadion-Besuchern5G-Innovation in DüsseldorfDeutschlands erste 5G-LitfaßsäuleZur IAA MobilityVodafone startet 5G-Projekte für die Autos von morgenDas erste 5G-Auto ist daBMW Group & Vodafone bringen 5G und Personal eSIM-Vernetzung ins Auto5G-Standalone für Standort WeissachVodafone & Porsche: Echtzeit-Mobilfunk für die Fahrzeug-Projekte der ZukunftVodafone & REWE DigitalNach erfolgreichen Testfahrten: Selbstfahrender Kiosk startet den Live-BetriebTestphase für autonomes Fahren startetDieser selbstfahrende Kiosk bringt uns bald Getränke & Snacks5G fürs FernsehenDie ersten TV-Interviews im Echtzeit-NetzMachbarkeitsstudie zur Sicherheit im StraßenverkehrHERE, Vodafone und Porsche arbeiten an einem Echtzeit-WarnsystemNetzausbauVodafone Deutschland setzt im 5G-Kernnetz auf EricssonDer Beitrag Vodafone dockt an Störungsauskunft.de von Westenergie an erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.