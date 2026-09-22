KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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22.09.2026 08:00:00
Vodafone erprobt KI-Übersetzung und Geräuschfilter im Mobilfunknetz
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Vodafone und Ericsson haben KI-gestützte Live-Übersetzungen und Geräuschfilter direkt im Mobilfunknetz getestet. Nutzer benötigen dafür keine speziellen Apps.
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