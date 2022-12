Vodafone erreicht zentrales Mobilfunk-Ausbauziel in allen Bundesländern

Mehr als 98 Prozent der Haushalte je Bundesland sind ans schnelle LTE-Netz angeschlossenDafür hat Vodafone seit 2019 mehr als 2.600 neue Mobilfunk-Stationen errichtetUnd seit 2019 rund 6 Millionen Menschen aus dem Funkloch geholt und erstmals mit LTE versorgtZudem sind nun 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit 5G versorgtDer Mobilfunkausbau in Deutschland schreitet voran. Zwei Wochen vor dem Jahresende verkündet Vodafone große Fortschritte beim Ausbau von LTE und 5G. Im grauen November und in der glänzenden Vorweihnachtszeit hat Vodafone Bagger und Kräne noch einmal verstärkt eingesetzt und bundesweit mehr als 127 weitere Funklöcher geschlossen – um noch mehr Menschen Zugang zum schnellen Mobilfunknetz Netz zu verschaffen. Durch die jüngsten Ausbau-Maßnahmen und den vorherigen Netzausbau erreicht Vodafone nun ein wichtiges Ausbauziel noch vor dem Jahresende: In allen Bundesländern sind mindestens 98 Prozent der Haushalte an das schnelle LTE-Netz mit Bandbreiten von 100 Megabit pro Sekunde angeschlossen – teilweise sogar deutlich mehr. Dies ist zugleich die zentrale Anforderung auch bei den Versorgungsauflagen, deren finale Überprüfung im neuen Jahr durch die Bundesnetzagentur erfolgt. Bundesweit versorgt Vodafone nun rund 99 Prozent der Haushalte mit LTE. Zudem schreitet der Ausbau der neuen Mobilfunk-Generation 5G bei Vodafone schneller voran als geplant – Vodafone erreicht jetzt mehr als 80 Prozent der Bevölkerung mit 5G.Wir versorgen nach unseren Berechnungen bundesweit rund 99 Prozent der Haushalte mit LTE.Tanja RichterTanja RichterTanja Richter, Technik-Chefin von Vodafone: „In den vergangenen zwölf Monaten haben wir mehrere hunderttausend Menschen aus dem Funkloch geholt und erstmals an das LTE-Netz angeschlossen. Unsere Techniker haben großen Aufwand betrieben, denn die letzten Prozentpunkte auf der Abdeckungskarte sind beim Netzausbau besonders herausfordernd. Doch sie sind für die Menschen, die in diesen Regionen wohnen und arbeiten, besonders wichtig. Deshalb freue ich mich, dass wir unser zentrales Ausbau-Versprechen nun erfüllen: Wir versorgen nach unseren Berechnungen bundesweit rund 99 Prozent der Haushalte mit LTE und in jedem der 16 Bundesländer mindestens 98 Prozent der Haushalte mit einem Download-Tempo von 100 Mbit/s. Und zeitgleich haben wir den Ausbau der neuen Mobilfunk-Generation 5G vorangetrieben, sodass heute schon 80 Prozent der Bevölkerung die neueste Netztechnologie verwenden können.“In diesem Jahr hat Vodafone bundesweit 594 neue LTE-Stationen errichtet und an 460 bestehenden Mobilfunkstandorten erstmals LTE-Technik installiert. Seit der letzten Mobilfunkauktion im Juli 2019 sind es insgesamt 2.600 Neubauten und 3.700 Upgrades auf LTE-Technik, die Vodafone angestoßen hat. Seit 2019 hat Vodafone damit rund 6 Millionen Menschen aus dem Funkloch geholt und erstmals mit LTE versorgt. Vodafone betreibt bundesweit mehr als 26.000 Mobilfunkstationen und erreicht mit seinem mobilen Breitbandnetz LTE nun rund 99 Prozent der Haushalte. An das Vodafone-Mobilfunknetz (GSM 2G) sind aktuell 99,8 Prozent der Bevölkerung in Deutschland angeschlossen.6 Millionen Menschenhat Vodafone seit 2019 aus dem Funkloch geholt.Auch der 5G Mobilfunkausbau kommt bei Vodafone schneller voran als geplantDas selbst gesteckte 5G-Jahresausbauziel von 60 Millionen Menschen hatte Vodafone bereits vorzeitig im Oktober erreicht. Im Jahresendspurt hat Vodafone bei der 5G-Versorgung nochmals eine Schippe draufgelegt und versorgt jetzt mehr als 65 Millionen Menschen, was 80 Prozent der Bevölkerung entspricht. Seit Jahresbeginn haben Vodafone-Techniker 5.450 5G-Standorte mit mehr als 16.000 weiteren Antennen in Betrieb genommen. Insgesamt hat Vodafone schon 36.000 Antennen mit 5G ausgestattet. Das besonders reaktionsschnelle 5G+ Netz können schon mehr als 20 Millionen Menschen nutzen. Grundlage sind 3.000 5G+-Stationen mit rund 9.000 5G+-Antennen.Mehr als20 Millionen Menschenkönnen bereits 5G+ nutzen.Mobilfunk-Ausbau: Bilderbuch-November und kein Moment der Stille im DezemberUm das Ausbauziel im Jahresendspurt zu erfüllen, hat Vodafone seit Anfang November an jedem Tag im Schnitt sechs Funklöcher pro Werktag beseitigt. Dazu hat das Unternehmen in den vergangenen Wochen 127 Neubauten errichtet und an 41 bestehenden Mobilfunk-Standorten erstmals die Breitbandtechnologie LTE (4G) in Betrieb genommen. Zudem hat Vodafone die Kapazitäten und Geschwindigkeiten an 509 Mobilfunkstandorten gesteigert, so dass die Menschen vor Ort im Einzugsgebiet dieser Stationen jetzt schneller im mobilen Internet surfen können. Mit insgesamt 575 weiteren Baumaßnahmen hat Vodafone zudem die neuen Technologien 5G und 5G+ zu den Menschen gebracht. 