Vodafone erschließt 240.000 Wohnungen in Neubaugebieten

Zukunftssicherer Internetzugang mit bis zu 1.000 Mbit/s für NeubautenGlasfaser-Ausbau schreitet auch im gewerblichen Umfeld voranFrühe Planung bei Bauvorhaben hilft – Vodafone bietet Beratung für Bauherren und WohnungsunternehmenRohstoffmangel, Lieferengpässe und hohe Kosten für Bauleistungen – Bauen ist 2021 deutlich teurer geworden. Dennoch steigt die Zahl der Neubauten. Im vergangenen Jahr wurden für rund 145.000 Neubauten Baugenehmigungen erteilt. Hinzu kommen etwa 300.000 Baufertigstellungen. Viele der errichteten Häuser und Wohnungen sind in Neubaugebieten entstanden, die Vodafone mit einer gigabitfähigen Netzinfrastruktur erschlossen hat. Der Netzanschluss erfolgte überwiegend mit Glasfaser. Und die Anschlusskosten sind stabil geblieben. Netzausbau: In zahlreichen Bauprojekten treibt Vodafone auf Deutschlands Baustellen den Ausbau seines Festnetzes voran. Allein in 2021 hat Vodafone bundesweit Baumaßnahmen in 270 Neubaugebieten erfolgreich umgesetzt. Die Neubaugebiete umfassen etwa 20.000 Wohngebäude mit rund 80.000 Wohnungen, die nun mit einer Gigabit-Infrastruktur versorgt sind. Und es ist noch viel zu tun: Neue Bauvorhaben sowie Bauüberhänge aus den Vorjahren mit einer Größenordnung von rund 160.000 Wohnungen wird Vodafone in den nächsten Jahren in Deutschlands Neubaugebieten realisieren.Nils Keyssner, Bereichsleiter Festnetz-Planung bei Vodafone Deutschland: „Ein zukunftssicherer Internetzugang ist genauso wichtig wie die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser. Die Versorgung von Neubaugebieten mit schnellem Internet ist ein wichtiger Baustein in unserem Netzausbau-Mix. Wir stärken unser Kabel-Glasfasernetz durch modernste Technik, bringen immer mehr Glasfaser ins Netz und erweitern es, indem wir Gewerbegebiete, Gemeinden und Neubaugebiete mit Glasfaser neu erschließen."Glasfaser für Gewerbegebiete und die ImmobilienwirtschaftDarüber hinaus hat Vodafone im vergangenen Jahr den Glasfaserausbau in 61 Gewerbegebieten, in denen 2700 Unternehmen angesiedelt sind, abgeschlossen. In weiteren 72 Gewerbegebieten mit mehr als 3600 Unternehmen ist der Baustart erfolgt. Mit langjährigen Partnern aus der Wohnungswirtschaft hat Vodafone zudem in den vergangenen zwölf Monaten Verträge über die Glasfaser-Versorgung von 70.000 Wohneinheiten geschlossen. Dazu gehört beispielsweise die Wohnbau Mainz GmbH, bei der insgesamt 11.500 Wohnungen zukünftig über eine Glasfaser-Anbindung versorgt werden sollen. In Berlin erschließt Vodafone 33.000 Wohnungen der Berliner Gewobag AG und der Charlottenburger Baugenossenschaft mit Glasfaser.Steigende Baukosten, aber der Preis für den Hausanschluss ist stabil gebliebenOb Eigenheim, Mehrfamilienhaus oder Gewerbeeinheit – der Hausanschluss, zu dem Strom-, Erdgas- oder Wasserversorgungsanlage gehören, sollte ebenso wie die Versorgung mit Telekommunikations- und Mediendiensten frühzeitig geplant werden. Vodafone bietet sowohl privaten Bauherren als auch kommunalen Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften oder privatwirtschaftlichen Bauträgern und Projektentwicklern Unterstützung bei der Erschließung von Neubaugebieten mit Telekommunikations- und Mediendiensten. Die Haus- bzw. Netzanschlüsse gibt es bei Vodafone auch weiterhin bereits ab 599 Euro. Mehr dazu hier.