Vodafone erwartet leicht ansteigenden Datenverkehr entlang der Schienen

Nur leichter Datenanstieg beim 9-Euro-Ticket – Mobilfunknetz ist für höhere Auslastung vorbereitetMehr als 500 neue Mobilfunkstationen an Bahnstrecken errichtetNetze in ICE-Tunneln und an mehr als 2500 Standorten verstärktNetz-Chefin Tanja Richter „Große Fortschritte beim Netzausbau, aber es bleibt noch viel zu tun“In wenigen Tagen ist es so weit: Das Deutschlandticket startet. Wer ab Mai im Nah- und Regionalverkehr auf Bahnstrecken unterwegs ist, muss sich über Tarife und Verbundgrenzen keine Gedanken mehr machen. Vielerorts gilt das auch für die mobile Internetversorgung im Zug. Seit Anfang 2022 hat Vodafone entlang der Bahnschienen den Mobilfunkausbau gezielt verstärkt. Allein im Jahr 2023 hat der Netzbetreiber bundesweit mehr als 100 neue Mobilfunkmasten in Schienennähe errichtet und damit viele nervige Funklöcher für Bahnreisende geschlossen. Von der Schließung zahlreicher Versorgungslücken profitieren Pendler auf zahlreichen Regionalstrecken sowie ICE- und IC-Fahrgäste auf wichtigen Fernverkehr-Strecken gleichermaßen. Zahlreiche weitere Ausbaumaßnahmen sorgen für hohe Bandbreiten, schnelle Reaktionszeiten und eine zuverlässige Datenübertragung.Wir gehen davon aus, dass der mobile Datenverkehr mit dem Start des Deutschlandtickets in den Netzbereichen entlang der Pendlerstrecken leicht ansteigt.Tanja RichterTanja Richter„Wir gehen davon aus, dass der mobile Datenverkehr mit dem Start des Deutschlandtickets in den Netzbereichen entlang der Pendlerstrecken leicht ansteigt. Denn Pendler und Reisende greifen im Zug immer häufiger zum Smartphone. Für erste Videocalls mit den Kollegen oder das Streaming von Serien und Podcasts auf dem Heimweg. Dafür haben wir die Netze vielerorts gezielt verstärkt. Mit neuen Stationen und zahlreichen Modernisierungsmaßnahmen an den bestehenden Antennen. Denn gerade im Zug ist es schwierig eine gute und zuverlässige Netzabdeckung für die Reisenden bereitzustellen“, sagt Vodafone-Technikchefin Tanja Richter.Auswertung: Datenverbrauch in der Bahn stieg nach dem Start des Neun-Euro-Tickets leicht anEine exklusive Auswertung, die Vodafone an einigen beliebten Pendlerstrecken vorgenommen hat, zeigt: Das Datenvolumen nach dem Start des Neun-Euro-Tickets im vergangenen Juni ist auf den Strecken zwischen Dortmund und Münster, Essen und Duisburg, Köln und Düsseldorf, Nürnberg und Würzburg, sowie Donauwörth und München im vergangenen Jahr nur minimal um wenige Prozentpunkte gestiegen. Das Neun-Euro-Ticket war ein einmaliges und auf die Monate Juni, Juli und August 2022 befristetes Sonderangebot und wurde 52 Millionen Mal verkauft. Im Juni wurden entlang der aufgeführten Bahnstrecken mehr als 850 Gigabyte an Daten im Vodafone-Netz transferiert. Den meisten Datenverkehr verzeichnete Vodafone auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Köln. „Mit dem Auslaufen des Angebotes ging der Datenverkehr auf das ursprüngliche Niveau zurück“, berichtet Tanja Richter.52 Millionen Neun-Euro-Tickets wurden verkauftNetzausbau entlang der Bahnstrecken: Viele Baumaßnahmen bereits abgeschlossenDas Deutschlandticket ist als dauerhaftes Angebot konzipiert. „Das Mobilfunknetz entlang der Bahnstrecken ist darauf vorbereitet“, sagt Tanja Richter. Denn damit vor allem die Pendler morgens in der S-Bahn oder im Regionalzug auf dem Weg zur Arbeit zuverlässig telefonieren und stabil im Internet surfen, Videos konsumieren oder E-Mails lesen können, hat Vodafone im vergangenen Jahr insgesamt 400 neue Standorte entlang von Bahnstrecken in Betrieb genommen. Die meisten Bauprojekte gab es in Bayern (60) und Niedersachsen (50). Danach folgen Nordrhein-Westfalen und Brandenburg mit jeweils 32 Stationen. Zudem hat Vodafone in den vergangenen 16 Monaten mehr als 2500 Standorterweiterungen durchgeführt, sodass Menschen in den Zügen von höheren Datenraten profitieren. Mehr als 2500 Standorterweiterungenhat Vodafone in den letzten 16 Monaten durchgeführt.Zur KarteIn wichtigen Tunneln auf ICE-Strecken, in denen der Netzausbau besonders herausfordernd ist, hat Vodafone die Übertragungskapazität übergreifend um 33 Prozent erhöht. An schon mehr als 50 Prozent der Bahnstrecken – das sind mehr als 15.000 Schienenkilometer – ist das Echtzeit-Netz 5G+ (5G Standalone) verfügbar. Und von Deutschlands 3250 Bahnhöfen sind bereits 1750 von Vodafone mit 5G versorgt. Davon verfügen 600 sogar über eine 5G-Versorgung im Innenbereich. Während Vodafone am Berliner Hauptbahnhof derzeit vor allem Baumaßnahmen zur Erhöhung der Kapazität durchführt, erhalten die Bahnhöfe in Berlin und Frankfurt aktuell eine 5G-Versorgung in den Innenräumen.Status Quo: Es ist noch viel zu tun„E-Mails versenden, mit der Familie telefonieren, Musik streamen – viele Bahnreisende nutzen unterwegs ihr Smartphone. Ein stabiles Mobilfunknetz ist dafür unentbehrlich. Von unseren Ausbaumaßnahmen entlang der Bahnstrecken profitieren Bahnreisende und Pendler schon heute. Wir wissen aber auch: Bis tatsächlich alle Bahnstrecken stabil mit schnellem Mobilfunk versorgt sind, ist noch viel zu tun“, fasst Vodafone Technikchefin Tanja Richter den Status Quo zusammen.Infrastruktur-Partnerschaft als Grundlage für den Netzausbau entlang vielbefahrener SchienenEine Infrastruktur-Partnerschaft zwischen Vodafone und der Deutschen Bahn fördert den Mobilfunkausbau entlang der Bahnschienen. Ziel der Kooperation ist es, besonders stark frequentierte Zugstrecken bis 2025 mit einem lückenlosen LTE-Mobilfunknetz mit hohen Bandbreiten zu versorgen. Davon profitieren vor allem jene Fahrgäste in den Zügen der Deutschen Bahn, die das Netz von Vodafone nutzen. Darüber hinaus aktiviert Vodafone als erster Mobilfunkanbieter sein 5G+-Netz bis 2025 großflächig an Deutschlands ICE-Strecken. Neben hohen Bandbreiten profitieren Bahnreisende dann erstmals auch von besonders niedrigen Reaktionszeiten. Zusätzlich treibt Vodafone auch den Mobilfunkausbau entlang der Nebenstrecken voran, um hier bis 2024 eine nahezu flächendeckende Mobilfunkversorgung zu erreichen.