Vodafone forciert 5G-Ausbau an Wasserstraßen

Echtzeit-Mobilfunk für die SchifffahrtMehr als 1.400 5G-Standorte entlang der Wasserwege in Deutschland bereits aktiviertWeitere 700 Ausbauprojekte in den kommenden zwölf MonatenDie Schifffahrt ist laut BMVI gemessen an der Transportleistung der mit Abstand umweltfreundlichste Verkehrsträger. Ein Binnenschiff kann eine Tonne Ladung bei gleichem Energieverbrauch beinahe viermal so weit transportieren wie ein LKW. Immer mehr Transporte sollen deshalb von der Straße auch aufs Wasser verlegt werden. In der Schifffahrt wird Digitalisierung dabei immer wichtiger. Beispielsweise um Gütertransporte mit Sensoren immer im Blick zu behalten. Um die Bundeswasserstraßen in Deutschland zukunftsfähiger und effizienter zu gestalten, forciert Vodafone den Ausbau der neuen 5G Mobilfunk-Technik entlang der deutschen Wasserwege. Auch das LTE-Netz soll weiter verbessert werden, um Funklöcher entlang der Wasserstraßen zu schließen und die verfügbaren Bandbreiten im Mobilfunk zu erhöhen. Vodafone versorgt inzwischen insgesamt bereits 99 Prozent der wirtschaftlich bedeutenden Seehäfen und Wasserstraßen in Deutschland mit Mobilfunk. Bereits mehr als 1.400 Mobilfunk-Standorte entlang der Wasserwege sind sogar schon mit 5G-Technik ausgestattet. In den kommenden Monaten soll das Netz mit 700 zusätzlichen Ausbauprojekten weiter verbessert werden.99 Prozentder wirtschaftlich bedeutenden Seehäfen und Wasserstraßen in Deutschland versorgt Vodafone mit Mobilfunk. Zwei Drittel davon mit 5G.Wasserstraßen als umweltfreundliche und wichtigste Verkehrsinfrastruktur im WasserverkehrDie Umweltbelastungen durch den wachsenden Güterverkehr steigen. Umwelt- und klimafreundliche Konzepte sollen helfen, diese zu reduzieren. Eine Verlagerung des Gütertransports vom LKW hin zur Binnenschifffahrt ist erforderlich, denn Bundeswasserstraßen sind schon heute umweltfreundlicher als die Schiene oder Straße. Etwa 4.800 km des Bundeswasserstraßen-Netzes besitzen maßgebliche Bedeutung für den internationalen Güterverkehr in Europa. Insgesamt umfasst das Netz der Bundeswasserstraßen 7.476 Kilometer Binnenwasserstraßen, von denen etwa 75 Prozent der Strecke auf Flüsse und 25 Prozent auf Kanäle entfallen. Neben Rhein und Donau als bedeutendsten Bundeswasserstraßen für die Binnen- und Personenschifffahrt gibt es in Deutschland außerdem 18 Seehäfen mit besonderer wirtschaftlicher Bedeutung: BrakeBremen/BremerhavenBrunsbüttelBüsumBützflethCuxhavenEmdenHamburgHusumKielLübeckNordenhamPuttgarden/FehmarnRostockSassnitz-MukranStralsundWilhelmshavenund WismarMit großflächigen Mobilfunk-Ausbauprojekten entlang des gesamten Bundeswasserstraßen-Netzes trägt Vodafone dazu bei, dass sich die Schiffsfahrt in Deutschland als nachhaltigster Transportweg noch wirtschaftlicher und digitaler entwickelt.99% der Wasserstraßen mit Mobilfunk versorgtFür einen zukünftig digitalen Schiffsverkehr in Deutschland treibt Vodafone den Ausbau von 5G entlang der deutschen Wasserstraßen voran. Heute sind bereits mehr als 2/3 der Wasserstraßen in Deutschland mit dem Mobilfunk-Standard 5G versorgt. Mehr als 1.400 5G-Standorte funken aktuell entlang der Wasserstraßen. Davon sind 440 Standorte bereits mit der neusten 5G+ Mobilfunk-Technik ausgerüstet. Mit seinem mobilen Breitbandnetz LTE von Vodafone sind etwa 2.800 Standorte versorgt. Auch die 18 Seehäfen mit besonderer wirtschaftlicher Bedeutung werden flächendeckend mit Mobilfunk versorgt. Bis Mitte 2023 sind entlang der Wasserstraßen weitere 700 Bauprojekte geplant. Dabei wird Vodafone rund 400 weitere 5G-Standorte in Betrieb nehmen, um der Schifffahrt auch in Zukunft den Zugang zum schnellen Echtzeit-Netz zu ermöglichen. Von der neusten Mobilfunk-Technik profitieren allerdings nicht nur die Schiffslotsen, sondern auch die gesamte Hafenlogistik, Segel- und Motorboote und alle diejenigen, die auf Deutschlands Kanälen und Seen unterwegs sind.