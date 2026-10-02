Vodafone Aktie
WKN DE: A0J3PN / ISIN: GB00B16GWD56
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02.10.2026 13:01:00
Vodafone hat sein Mobilfunk-Netz mit 2.400 Baumaßnahmen verstärkt
Im Sommer 2026 hat Vodafone allein vom 21. Juni bis 23. September 2026 mehr als 2.400 Baumaßnahmen in seinem Mobilfunk-Netz vollendet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc
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