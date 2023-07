Vodafone holt mitten im Umbau ehemaligen SAP-Finanzchef an Bord

Düsseldorf (Reuters) - Die neue Vodafone-Konzernchefin Margherita Della Valle bekommt bei ihren Plänen für den Umbau des britischen Mobilfunkers Unterstützung von einem ehemaligen SAP-Vorstand.

Luka Mucic, der früher bei SAP das Finanzressort verantwortete, werde per Anfang September Finanzchef bei Vodafone, teilten die Briten am Montag mit. Er wird damit Nachfolger von Della Valle, die Finanzchefin bei Vodafone war. Sie will Vodafone wegen trüber Geschäftsaussichten umkrempeln - und dazu Jobs abbauen und Strukturen vereinfachen. Im abgelaufenen Quartal sah sie erste Schritte in die richtige Richtung - es bleibe aber noch viel Arbeit. Der organische Umsatz im Service-Geschäft habe um 3,7 Prozent zugelegt. Auch im britischen Heimatmarkt schlug sich Vodafone besser. Hier halfen dem Konzern höhere Preise.

Fortschritte muss Della Valle auch im schwächelnden Deutschland-Geschäft erzielen. In der Bundesrepublik konnte der Umsatzrückgang im Quartal gebremst werden. Della Valle erwartet nun weitere Verbesserungen in Deutschland.

Mucic werde mitten im Umbau und damit zu einem wichtigen Zeitpunkt neuer Finanzchef, unterstrich Della Valle. Sie hatte erst im Mai angekündigt, weltweit über drei Jahre rund 11.000 Stellen abbauen zu wollen - etwa zehn Prozent der Beschäftigten. Mucic hatte im März 2022 seinen Abschied bei dem Walldorfer Softwarekonzern verkündet, Nachfolger wurde der Airbus-Vorstand Dominik Asam.

