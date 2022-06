Vodafone holt über 1 Million alte Handys zurück in den grünen Kreislauf

Mehr als 53 Millionen Tonnen Elektroschrott jährlich gefährden Menschen und UmweltVodafone übernimmt Verantwortung: für jedes verkaufte Handy, holt Vodafone eins zurück in den Kreislauf – über 1 Million jährlichE-Waste-Kompensation mit Closing the Loop sorgt für zertifiziertes Handy-Recycling in Ländern ohne sichere Recycling-StrukturenRe-trade, Repair & Recycle: Optimierte Kreislauf-Prozesse sollen die Lebensdauer von Smartphones verlängernIn den vergangenen fünf Jahren stieg der Elektroschrott weltweit um 21 Prozent auf über 50 Millionen Tonnen jährlich – Tendenz stark steigend. Mit dem einzigartigen One for One-Versprechen übernimmt der Digitalisierungskonzern Vodafone Verantwortung im Sinne einer grünen Kreislaufwirtschaft: Für jedes an Privatkunden verkaufte Handy holt Vodafone Deutschland ein altes Handy zurück in den Kreislauf. Zusammen mit „Closing the Loop“, dem weltweit führenden Anbieter von E-Waste-Kompensation, trägt Vodafone dazu bei, dass jährlich über eine Million Handys aus Ländern ohne sichere Recycling-Strukturen fachmännisch recycelt werden. Auch in Deutschland sorgt Vodafone für einen längeren Lebenszyklus und geschlossenen Kreislauf von Smartphones. Durch optimierte Repair-, Re-trade- und Recycling-Services.Wir sagen Elektroschrott den Kampf an: Für jedes direkt an Privatkunden verkaufte Handy holen wir ein altes zurück in den Kreislauf.Andreas LaukenmannAndreas Laukenmann„Wir sagen Elektroschrott den Kampf an: Für jedes direkt an Privatkunden verkaufte Handy holen wir ein altes zurück in den Kreislauf. Ein branchenweit einzigartiges Versprechen. Durch zertifiziertes Recycling von Handys aus Entwicklungsländern werden wir jedes Jahr über eine Million Mobiltelefone zurückholen. Das ist ein guter Anfang, um neue Standards für Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Für jedes Elektrogerät, das verkauft wird, muss auch eins zurück in den Kreislauf gelangen. Recycling reicht aber nicht, auch die Lebensdauer muss verlängert werden. Hier greifen unsere Reparatur- und Re-trade-Services. Unsere Initiative zur Kreislaufwirtschaft begleiten wir mit einer kontinuierlichen Integration in unsere Kundenkommunikation. So wollen wir ein globales Problem in den Fokus der Aufmerksamkeit stellen: bei Endkunden und Anbietern“, so Andreas Laukenmann, Geschäftsführer Privatkunden Vodafone Deutschland.Zertifiziertes Recycling von Handys aus EntwicklungsländernAls einer der führenden deutschen Mobilfunk-Anbieter versorgt Vodafone seine Kunden mit den neuesten Mobilfunk-Technologien und Endgeräten. Doch das soll nicht auf Kosten der Umwelt erfolgen. Mit der One for One-Initiative sorgt der Düsseldorfer Konzern ab Juni 2022 dafür, dass für jedes an Privatkunden verkaufte Handy in allen Vodafone-Shops, auf vodafone.de und über die Hotline auch eins recycelt wird – mit dem Service zur E-Waste-Kompensation von Closing the Loop. Das niederländische Unternehmen ist der einzige Anbieter, der die Anforderungen als zugelassener Kollektor zur Kompensation von Elektroschrott im Rahmen von TCO Certified erfüllt.Closing the Loop sammelt für Vodafone mindestens eine Million alter Handys jährlich in Ländern ohne sichere Recycling-Infrastrukturen und führt sie dem Recycling zu. Die Vorteile dieser einzigartigen Lösung zur Bekämpfung von Elektroschrott sind für Mensch und Umwelt essenziell. Einerseits landen die eingesammelten Handys nicht auf Mülldeponien, wo Stoffe wie Blei, Quecksilber, Cadmium und Arsen beispielsweise durch Verbrennung Menschen und Umwelt vergiften, sondern werden fachmännisch recycelt. Andererseits gelangen wertvolle Rohstoffe und seltene Erden wie Gold, Silber, Kupfer und Kobalt wieder in den Kreislauf und müssen nicht auf soziale und ökologische Kosten abgebaut werden. Darüber hinaus sorgt der Prozess des Einsammelns alter Handys für neue Einkommensquellen und auch Arbeitsplätze in sozial schwachen Regionen. Aktuell werden die größtenteils in Ghana, Nigeria und Kamerun eingesammelten Handys zu Recycling-Farbriken nach Europa verschifft, da vor Ort noch kein sicheres Recycling möglich ist. Trotz Transport fällt die Klimabilanz positiv aus, wie unter anderen eine Studie der Vrije Universiteit in Amsterdam bestätigt. Auch die Europäische Kommission setzt sich für fachmännisches Recycling von Elektroschrott ein und bestätigt die positiven Umweltauswirkungen.„Unser Service zur E-Waste Kompensation ist ein bewährter Lösungsansatz, um einer wachsenden Gefahr für Mensch und Umwelt entgegenzuwirken. Wir beugen dem Problem vor, bevor es entsteht: durch Recycling statt Elektroschrottberge. So können wertvolle Ressourcen vollständig wiederverwendet werden und unsere Kunden können damit beginnen, den Einsatz von Elektronik umweltfreundlicher zu gestalten“, betont Joost de Kluijver, Geschäftsführer und Gründer von Closing the Loop.„Closing the Loop ist derzeit die einzige Organisation, die die strengen Anforderungen von TCO Certified als zugelassener Kollektor zur Kompensation von Elektroschrott erfüllt. Damit setzt sie einen neuen Standard für die Branche“, so Andreas Nobell, Development Manager bei TCO Development, der Organisation hinter TCO Certified.Nicht zuletzt durch das mit Vodafone vertraglich vereinbarte Volumen von mindestens einer Million Handys jährlich, wird Closing the Loop zukünftig auch dabei unterstützen, Recycling-Infrastrukturen direkt in Entwicklungsländern aufzubauen. Dies wird die Verschiffung von Elektroschrott überflüssig machen und zahlreiche weitere Arbeitsplätze in Entwicklungsländern schaffen.„E-Waste-Kompensation ist ein guter Wegbereiter für die Kreislaufwirtschaft in Afrika. Neben Vorteilen für die Umwelt bietet sie auch zusätzliches Einkommen und dringend benötigte Arbeitsplätze für unqualifizierte und unterprivilegierte Gemeinschaften“, bestätigt Jocelyne Tsonang, Vorstandsmitglied, African Circular Economy Alliance.Über 200 MillionenSmartphone liegen ungenutzt in deutschen Schubladen.Smartes Diagnose-Tool: Garantierter Preis für‘s alte Handy schnell und einfachAuch in Deutschland ist Elektroschrott ein wachsendes Problem. Jeder Bürger produziert statistisch gesehen mehr als zehn Kilogramm Elektroschrott pro Jahr. Davon werden bislang unter 40 Prozent fachgerecht recycelt. Über 200 Millionen Smartphones liegen ungenutzt in deutschen Schubladen. Ein Anstieg von 177 Prozent seit 2010. Mit ‚GigaGreen Re-trade‘, dem optimierten Inzahlungnahme-Service von Vodafone, sollen gebrauchte Smartphones ihren Weg aus den Schubladen zurück in die Kreislaufwirtschaft finden – das ist gut für den Geldbeutel und den Planeten. Was ist neu? Die digitale Diagnose-Software ermöglicht einen objektiven, garantierten Preis noch vor Einsenden des Handys und ohne lästiges Nachverhandeln aufgrund einer objektiven Bewertung. Ab sofort können Vodafone Kunden den GigaGreen Re-trade Service über vodafone.de/inzahlungnahme, Mein Vodafone Web und die MeinVodafone App nutzen, um ihr gebrauchtes Smartphone schnell, einfach und sicher in Zahlung zu geben – zu einem garantierten Angebotspreis. Vodafone stellt in Zusammenarbeit mit dem Partner Recommerce sicher, dass die Daten auf den Geräten vollständig gelöscht werden und die gebrauchten Smartphones aufbereitet und wiederverwendet oder fachgerecht recycelt werden. Auch Nicht-Kunden können den Diagnose-Prozess durchlaufen, um zu prüfen, wie viel ihr Smartphone wert ist. Der Prozess der Inzahlungnahme ist aktuell allerdings auf Vodafone Mobilfunkkunden beschränkt. Der digitale Re-trade Service von Vodafone startet zunächst in Deutschland. Zeitnah soll die smarte Diagnose-Software in weiteren Ländern der Vodafone Gruppe angeboten werden.Schnell und einfach: so geht GigaGreen Re-tradeMit wenigen Schritten zum garantierten Angebotspreis: Einfach den QR-Code mit dem betroffenen Gerät scannen oder den Link direkt auf dem Smartphone anklicken und die digitale Diagnose durchlaufen. In fünf Schritten werden der optische Zustand des Gerätes abgefragt und die Berührungsempfindlichkeit, der Zustand des Displays sowie die Funktion der Kamera digital geprüft. Anhand der Diagnose erstellt das Tool einen Angebotspreis, der in der Regel über dem aktuellen Markt-Durchschnitt liegt. Im Unterschied zu anderen Inzahlungnahme-Programmen ist der Angebotspreis des GigaGreen Re-trade Services garantiert. Voraussetzung ist, dass die Diagnose korrekt durchgeführt und das Gerät innerhalb von 15 Tagen im bewerteten Zustand eingesendet wird. Nach Bestätigung des garantierten Angebots können Kunden ihr Smartphone mithilfe eines kostenlosen Versandetiketts an den Vodafone Partner Recommerce schicken. Innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt des Smartphones wird der vereinbarte Betrag auf dem Kundenkonto gutgeschrieben. Entspricht das eingesandete Gerät nicht dem angegebenen Zustand, macht Recommerce dem Kunden ein angepasstes Angebot. Lehnt er es ab, wird ihm das Gerät kostenfrei zurückgeschickt.Für einen längeren Lebenszyklus Vodafones grüner Kreislauf für nachhaltigen Mobilfunk. VodafoneNachhaltigkeit beginnt bereits bei der Kaufentscheidung. Mit dem Eco Rating sorgt Vodafone bereits bei der Wahl des Smartphones für mehr Transparenz in puncto Nachhaltigkeit. Der In-Store Reparatur-Service in vielen Vodafone Filialen trägt außerdem dazu bei, den Lebenszyklus von Smartphones zu verlängern und so Elektroschrott zu reduzieren. In der Regel können Vodafone Kunden und auch Nicht-Kunden ihre Geräte innerhalb von zwei Stunden reparieren lassen. Und für Endgeräte ohne Restwert bietet Vodafone kostenlos zertifiziertes Recycling an – in den Shops oder auch per Zusendung.