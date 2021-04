Vodafone kritisiert Glasfaserstrategie der Telekom

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Telefonkonzern Vodafone Deutschland wirft der Deutschen Telekom vor, mit ihrer groß angekündigten Glasfaseroffensive vorrangig in Konkurrenz zum Kabelnetz von Vodafone in den Städten zu treten - anstatt Versorgungslücken auf dem Land zu schließen. "Ich sehe kritisch, dass die Telekom 80 Prozent der Gigabit-Leitungen dort bauen will, wo wir längst mit dieser Bandbreite vertreten sind", sagte Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter der Rheinischen Post.

Ametsreiter schlägt vor, dass der Markt faktisch aufgeteilt wird: "Damit Deutschland bei der Digitalisierung vorankommt, muss jeder den sachlich gesehen besten Beitrag leisten: Wir modernisieren die früheren Kabelnetze mit immer mehr Glasfaser und machen sie noch schneller. Die Telekom als Bundesbeteiligung sollte sich mit ihren Plänen vor allem darauf konzentrieren, Glasfaser dort zu legen, wo es bisher nur sehr langsames DSL gibt."

