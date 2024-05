Vodafone lebt Vielfalt - heute und an 364 weiteren Tagen im Jahr

Unternehmenskultur: Unsere vielfältige Belegschaft füllt ‚Diversity‘ mit LebenCharta der Vielfalt: Vodafone lebt Chancengleichheit & Inklusion am ArbeitsplatzTogether we can: Jede & Jeder ist Teil eines vielfältigen, diskriminierungsfreien MiteinandersDiversity wird bei Vodafone großgeschrieben – nicht nur am heutigen Diversity Tag, sondern an allen Tagen im Jahr. Das Unternehmen, das bereits vor 10 Jahren die Charta der Vielfalt unterzeichnet hat, engagiert sich für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion. Zusammenhalt und Vielfalt sind fester Bestandteil des Unternehmens, denn – egal ob bei Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, ethnischer Herkunft oder Behinderung – Diversity ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für uns als Unternehmen. Charta der Vielfalt und Diversity Netzwerk Rhein-RuhrSchon 2007 unterschreibt Vodafone als einer der ersten Arbeitgebenden die Charta der Vielfalt. Über 5.500 Unternehmen und Institutionen (Stand Mai 2024) tun es Vodafone gleich – und machen den Verein ‚Charta der Vielfalt e.V.‘ zur größten Arbeitgeberinitiative zur Förderung von Diversity in Deutschland. Sie alle verbindet das Ziel, den Austausch und die Zusammenarbeit regionaler Firmen zu fördern, die sich in besonderem Maße für Vielfalt und Inklusion einsetzen. Denn nur in einer Organisation, die Diversity selbstverständlich lebt, können Beschäftigte ihr Potenzial bestmöglich einbringen. Darüber hinaus ist Vodafone schon seit 11 Jahren Teil des Diversity-Netzwerks Rhein-Ruhr und trägt aktiv dazu bei, die Bedeutung von Vielfalt in der deutschen Unternehmenslandschaft zu stärken. So werden beispielsweise die Vodafone Eltern Policy mit einer gleichberechtigten Elternzeit sowie die Vodafone Policy gegen Gewalt in der Charta der Vielfalt als Best Practice Beispiele geführt.„Vielfalt statt Einfalt“ – Der Name ist ProgrammUnter dem Motto „Vielfalt statt Einfalt“ finden auch am diesjährigen Diversity Tag zahlreiche Veranstaltungen statt. Ein Thema, das in diesem Jahr besonders bewegt: Transsexualität und das Personenstandsänderungsgesetz. Im Einklang mit der neuen Gesetzgebung können Vodafone-Mitarbeitende ihren Geschlechts- und Namenseintrag unkompliziert intern ändern lassen. Dazu passt auch Caroline Farbergers Vortrag zum Thema „Authentizität und Inklusion in Führungsrollen“, der das Highlight des diesjährigen Veranstaltungsprogramms vom Rhein-Ruhr Netzwerk ist. Als Transfrau, ehemalige CEO, gefragte Aufsichtsrätin, Investorin und Keynote-Speakerin gibt sie Einblicke in die Arbeitswelt von heute und morgen. Durch persönliche Eindrücke beleuchtet sie die Bedeutung von Authentizität am Arbeitsplatz und auch das Verständnis und den Umgang mit Vorurteilen und Privilegien. Aber auch der geschäftliche Mehrwert einer inklusiven Führung und gelebter Vielfalt im Unternehmen sind Thema.Diversity – so wird es bei Vodafone gelebtDiversität ist in der Unternehmenskultur von Vodafone fest verankert und wird durch zahlreiche Maßnahmen gefördert. Dazu zählen beispielsweise Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; konkret sind das Betriebs-Kindergartenplätze, Hilfe bei der Suche von Tagesmüttern oder die Eltern Policy. Auch helfen flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten vielen Familien, aber auch allen anderen Mitarbeitenden. Darüber hinaus finden regelmäßig themenspezifische Workshops und Vorträge statt und zahlreiche Netzwerke für Frauen, Mütter, Väter, LGBTQ+, Interkulturalität, Pflegende und Schwerbehinderte runden das Angebot ab. Vodafone respektiert und wertschätzt alle Menschen und ist überzeugt: „Ganz egal, wo wir bei Vodafone arbeiten, handeln wir als Team. Gemeinsam erschaffen wir einen Ort, wo jeder Mensch dazu gehört und so sein kann, wie er ist.“Der Beitrag Vodafone lebt Vielfalt – heute und an 364 weiteren Tagen im Jahr erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel