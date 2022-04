Vodafone-Mitarbeitende spenden 56.000 Euro an soziale Einrichtungen

Vodafone unterstützt Mitarbeiter-Engagement und füllt Spendentopf für kreative IdeenSpendenauszahlung: 56.000 Euro an 20 bundesweite HilfsorganisationenSpendenaktion in dieser Form einmalig in DeutschlandIdeen zusammentragen und damit Geld für den guten Zweck sammeln – klingt nach Fantasie? Nicht bei Vodafone. Beim Düsseldorfer Kommunikationskonzern zahlen sich Geistesblitze gleich doppelt aus: fürs Unternehmen und für den guten Zweck. Dank des innovativen Ideenmanagements haben rund 16.000 Mitarbeitende die Möglichkeit, über das Geschäftsjahr hinweg Ideen und Anregungen rund um den Arbeitsalltag, Produkte oder den Kundenservice einzureichen. Im vergangenen Geschäftsjahr gingen rund 1.300 Impulse ein. Und genau dieser Prozess lässt Vodafones Spendentopf für soziale Einrichtungen anschwellen. Indem Vodafone das Engagement seiner Mitarbeitenden unterstützt, konnten nun rund 56.000 Euro an 20 Hilfseinrichtungen bundesweit überreicht werden. Mit je 2.800 Euro werden regionale Einrichtungen wie die Notschlafstelle für Jugendliche ‚Raum 58‘ in Essen sowie überregionale Hilfsangebote wie die Deutsche Herzstiftung e. V. unterstützt.Diese Spendenaktion ist in ihrer Form einzigartig in Deutschland: Wenn Vodafone-Mitarbeitende einen Verbesserungsvorschlag ins Ideenmanagement des Unternehmens einreichen, befasst sich ein interner Experte mit dem Geistesblitz. Er fertigt ein Gutachten an, in dem der Nutzen der Idee genau bewertet wird. Wenn die Erstellung des Gutachtens innerhalb von 14 Tagen erfolgt, zahlt Vodafone als Dankeschön ein Honorar in den Gutachter-Spendentopf ein. Dieser Anreiz führt dazu, dass die vielen guten Ideen der Mitarbeiter zeitnah bewertet und idealerweise auch umgesetzt werden. Vor allem aber kommen so hohe Beträge für den guten Zweck zusammen. Im Geschäftsjahr 2020/2021 wurde der beeindruckende Betrag von 56.000 Euro erreicht. Jetzt wird dieser Gutachter-Spendentopf ausgeschüttet.Eine Spende von jeweils 2.800 € erhalten in diesem Jahr folgende Organisationen:Berlin zeigt Herz e. V.Kinder Hospiz MünchenMagischer Zirkel EssenKinder-Hospiz-SternenbrückeBethanien Kinderdörfer gGmbHKinderhospiz Bärenherz Leipzig e. V.Notschlafstelle für Jugendliche ‚Raum 58‘ EssenChristliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD)Leipziger Stiftung für krebskranke KinderKindervisionen e. V. ErfurtDeutsche Herzstiftung e. V.Christlicher Hospizdienst Dresden e. V. – Trauerarbeit mit KindernVerbund Sozialpädagogischer Projekte e. V. – Fachstelle Mädchenarbeit in DresdenSonnenstrahl e. V. – Förderkreis für krebskranke Kinder und JugendlicheTherapeutisches Reiten für Hannover und Umgebung e. V.Soonwaldstiftung ‚Hilfe für Kinder in Not‘ und Förderverein LützelsoonKinderEngel RheinMain e. V.MainLichtblick e. V.Wolfsträne e. V.Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz Halle gGmbHDer Beitrag Vodafone-Mitarbeitende spenden 56.000 Euro an soziale Einrichtungen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.