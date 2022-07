Vodafone-Netze stärker und resilienter

Netze in vielen betroffenen Orten besser als zuvorWeitere Modernisierung im Mobilfunk & Festnetz schreitet voranErweiterte Redundanzen sorgen für mehr Ausfallsicherheit für zahlreiche StandorteUmfangreiches SOS Netzmaßnahmen-Paket erhöht Resilienz massivEin Jahr ist es her, als die Regenfälle in bis dahin ungekanntem Ausmaß viele Orte in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in die Flutkatastrophe stürzten. Die Bilder vom Hochwasser Mitte Juli 2021 erschüttern heute noch, wie vor einem Jahr: Schutt, Matsch, aufgerissene Straßen, zertrümmerte Häuser und weggespülte Infrastruktur zeichneten viele Orte von der Eifel bis zum Ahrtal.In der akuten Krisensituation stand deshalb eins an erster Stelle: Schnelle Hilfe für die betroffenen Anwohner, die teilweise in der Flut im wahrsten Sinne des Wortes ihr Dach über dem Kopf verloren hatten. Noch in der Flutnacht, vom 14. auf den 15. Juli 2021, rückten Vodafone-Techniker an, um bestehende Netze zu sichern, zu stärken und um bereits zerstörte Infrastruktur so schnell wie möglich zu reparieren. So schufen sie innerhalb von 24 Stunden im Mobilfunk-Netz eine Basisversorgung, dank der Betroffene und Helfende vor Ort wieder kommunizieren konnten. Zwei Wochen und täglich unermüdlicher Einsatz der unzähligen und vielfach ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer später, hatten alle Vodafone-Kunden in den Krisengebieten wieder vollen Mobilfunk-Empfang. Darunter auch einzelne Ortsteile, die vor der Jahrhundertflut keinen oder nur schwachen Empfang hatten. Auch im Festnetz arbeiteten Vodafone-Techniker rund um die Uhr an der Wiederherstellung der zerstörten Infrastruktur: Nach nur vier Wochen waren bereits 99% der Betroffenen zurück am Netz. Zusätzlich unterstützte Vodafone bei der Versorgung vorübergehender Unterkünfte mit schnellem Internet und TV unter anderem in Tiny Houses im Ahrtal und anderswo.DSL weicht Glasfaser, neue Mobilfunk-Standorte funken mit 5G+Heute surfen und telefonieren alle Anwohner in den betroffenen Gebieten mindestens genauso schnell wie vor dem 14. Juli 2021. Oder sogar noch schneller: Bei laufenden und neuen Ausbau-Projekten werden die Netze dafür mit der modernsten Technik ausgestattet. So funkt beispielsweise die Mobilfunk-Station in Rheinbach an der A61 bereits mit 5G+, nachdem der Standort komplett unter Wasser stand. Auch im Festnetz weicht die alte DSL-Leitung bei Ausbauarbeiten, wo möglich, dem modernen Kabel-Glasfasernetz von Vodafone.„Noch besser gewappnet“Trotz dieser positiven Entwicklungen ist Vodafone durchaus bewusst: Eine solche Krisensituation, sei es durch Flut, Gewitter oder andere Naturgewalten, könnte jederzeit und überall wieder einsetzen. „Dafür sind wir jetzt, unter anderem aufgrund der Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr, noch besser gewappnet“, erklärt Vodafone Deutschland Technik-Chefin Tanja Richter. „In besonders kundenstarken Gebieten haben wir die bereits vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen durch weitere Redundanzen in unserer Netz-Infrastruktur nochmal erhöht und ausgebaut. Denn wo zum Beispiel durch Überschwemmung ein Kabel zerstört wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch das Ersatz-Kabel unbrauchbar ist. Deshalb nutzen wir, wo sinnvoll, beispielsweise zusätzlich Richtfunk als redundantes Netzelement, um Komplettausfälle zu vermeiden. Sollte es durch eine Krisensituation jeglicher Art erneut zur Zerstörung und somit zum breitflächigen Ausfall der Netze kommen, sorgen wir mit unserem massiv verstärkten SOS Netzmaßnahmen-Paket für schnellstmögliche Überbrückung.“Die Maßnahmen zum Schutz der Vodafone-NetzeAusbau des Instant Network ProgrammsDie Satelliten-Lösung sorgte im vergangenen Jahr für die extrem schnelle Wiederherstellung des Basisnetzes. Innerhalb von wenigen Stunden kann damit eine 2G- und 4G-Konnektivität hergestellt werden. Vodafone hat nun die Anzahl der eigenen Instant-Networks erhöht und stellt zudem sicher, dass ein Teil dieser ultraportablen Netzwerke, die weltweit in Krisengebieten zum Einsatz kommen, dauerhaft in Deutschland zur Verfügung stehen.Noch mehr mobile BasisstationenAuch die Anzahl der mobilen Basisstationen, mit denen ein nicht mehr vorhandenes Netz ersetzt oder aber die Netzkapazität innerhalb weniger Tage erweitert werden kann, hat Vodafone nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr massiv erhöht. So könnte mit dem aktuellen Bestand beispielsweise eine Fläche des gesamten Bundeslands Bremen mit LTE versorgt werden. Die mobilen Stationen sind so in Deutschland verteilt, dass im Katastrophenfall ein schnellstmöglicher Einsatz an jedem Ort möglich ist.Die Fläche von Bremenkönnte mit dem aktuellen Bestand an mobilen Basisstationen mit LTE-Netz versorgt werden.Neue Notstrom-GeneratorenInsbesondere nach massiven Zerstörungen, wie es vor einem Jahr im Ahrtal der Fall war, fehlt es auch an der notwendigen Stromversorgung. Deshalb hat Vodafone jetzt zahlreiche zusätzliche Notstrom-Generatoren. Von einzelnen Basisstationen bis zu kompletten Vermittlungsstellen lassen sich damit bundesweit die Netze auch bei einem längeren Stromausfall betreiben.Notfall-Container-SystemeAbgerundet wird das auch mit der Bundesnetzagentur abgestimmte SOS Netzmaßnahmen-Paket mit einem gänzlich neuen Baustein für Ausfälle im Festnetz: Mit den sogenannten Notfall-Container-Systemen kann eine komplette Vermittlungsstelle für mehrere Zehntausend Anschlüsse innerhalb von wenigen Tagen ersetzt werden.Branchenübergreifende ZusammenarbeitAuch über die Aufstockung der technischen Reserven hinaus, arbeitet Vodafone an der Verbesserung der Prozesse im Krisenfall, um zukünftig noch schneller und effizienter handeln zu können. Dafür haben sich alle großen Telekommunikationsanbieter und relevanten Verbände unter Leitung der Aufsichtsbehörden zusammengetan, um eine Strategie zur Verbesserung der Netz-Resilienz auszuarbeiten. FlutkatastropheSo half Vodafone den BetroffenenZum Beitrag