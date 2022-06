Vodafone-Niederlassung in Kerpen erstrahlt in neuem Glanz

Kerpener Standort: Nach gut einem Jahr Umbau entsteht eine neue ArbeitsweltZentrale Bedeutung: Kerpen ist wichtiger Technik- und IT-Standort für rund 460 MitarbeitendeModern & Flexibel: Von Work Cafés über Co-Working-Lounges bis zu TelefonboxenIn Kerpen erfindet sich die Arbeitswelt bei Vodafone neu. Nach gut einem Jahr ist die Umsetzung der neuen Arbeitswelt am Vodafone-Standort in Kerpen abgeschlossen. Das ‚Future Ready‘-Konzept enthält neue Kollaborationsflächen, Work Cafés und praktische Thinktank-Spaces – dies sind neben klassischen Arbeitsplätzen im Großraumbüro einige Highlights des neuen Konzepts, das den Kerpener Standort in neuem Licht erstrahlen lässt. Der Standort hat für den Düsseldorfer Digitalisierungskonzern eine zentrale Bedeutung – dort kümmern sich rund 460 Mitarbeitende um Technik- und IT-Ressourcen. Während der Corona-Pandemie hat Vodafone somit nicht nur die Düsseldorfer Firmenzentrale, sondern auch den Kerpener Standort an das neue ‚Future Ready‘-Konzept angepasst: Ein moderner Arbeitsplatz mit ausreichend Raum für Kreativität und Innovationen wurde geschaffen und gleichzeitig dafür gesorgt, dass das Büro ein Ort bleibt, an dem die Unternehmenskultur gespürt werden kann. Der Umbau des Kerpener Standorts von Vodafone Deutschland ist nach mehr als zwölf Monaten abgeschlossen und die neue Arbeitswelt ist eröffnet. Nach der Übernahme des Kölner Unitymedia-Konzerns ist Kerpen mittlerweile eine eigene Vodafone-Niederlassung und das Düsseldorfer Kommunikationsunternehmen hat die Liegenschaft in Kerpen gekauft. Hier ist ein zentraler Technik- und IT-Standort entstanden, der neben Frankfurt-Rödelheim das zweite große ‚TV-Zentrum‘ im Vodafone-Netz beheimatet, an dem die Bilder der Fernsehsender ankommen und ins Kabelnetz übertragen werden.Kerpen ist mit seinen 3.100 m² ein wichtiger Standort für rund 460 MitarbeitendeIm Zuge der Renovierung wurde in Kerpen ein neues ‚Open Space‘-Raumkonzept geschaffen mit zahlreichen neuen Flächen, wo sich Mitarbeitende treffen, Projekte bearbeiten oder den ‚gemeinsamen Kaffee‘ persönlich trinken. Alle Schreibtische sind höhenverstellbar, die Arbeitsflächen mit moderner Präsentationstechnik ausgestattet und Zimmerpflanzen werten die Atmosphäre auf. Die zahlreichen ‚Lounges‘, Projektflächen und Besprechungsräume laden zum Arbeiten in Teams ein.„Mit Kerpen setzen wir die Transformation unserer Bürostandorte bei Vodafone fort. Dabei ist der Austausch im Team genauso wichtig wie der persönliche Austausch bei einer Tasse Kaffee. Dies spielt, neben den flexiblen Home Office Möglichkeiten, eine sehr große Rolle in unserer hybriden Arbeitswelt“, sagt Thierry Tournassat, Property-Leiter bei Vodafone Deutschland.Im Überblick: Arbeitswelt Kerpen3.100 Quadratmeter Fläche auf drei EtagenIn Vodafone-Eigentum seit 2001Lichtdurchfluteter Eingangsbereich und EmpfangModernisierte Teeküchen mit zahlreichen Sitzgelegenheiten auf jeder EtageZwei Besprechungsräume mit je rund 40 Plätzen im Erdgeschoss, die sich zu einem Raum verbinden lassenIm Überblick: ‚New Work‘-KonzeptOffene Arbeitsflächen nach dem ‚Open Space‘-Prinzip mit höhenverstellbaren Schreibtischen, Steckdosen und bester InternetversorgungZentrale Druckerräume auf jeder EtageNFC-Schließfächer in SchreibtischnäheNeue Meeting-Ecken mit nachhaltigen Holztafeln zum BeschriftenSitzecken mit Loungemöbeln, Telefonboxen und Think Tanks auf jeder EtageEin neues Work Café im ErdgeschossDer Beitrag Vodafone-Niederlassung in Kerpen erstrahlt in neuem Glanz erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.