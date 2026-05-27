Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
27.05.2026 16:41:39
Vodafone nutzt jetzt das Netz der Deutschen Giganetz - Aktie im Minus
Eine entsprechende Absichtserklärung für eine langfristige Zusammenarbeit sei unterzeichnet worden. Zusammen mit seinem eigenen Netz aus TV-Kabel und Glasfaser könnten nun 72 Prozent der Haushalte in Deutschland Gigabit-Internet von Vodafone buchen, teilt der Konzern in Düsseldorf mit.
Offener Zugang ist wichtig
Nach eigenen Angaben betreibt die Deutsche Giganetz Glasfaser-Netze und Ausbau-Projekte in rund 200 Städten und Kommunen in zwölf Bundesländern. Von den rund 500.000 Kunden entfallen 180.000 auf 40 Netze in Hessen. Bis 2030 soll das Netz hier auf 300.000 Haushalte wachsen.
Giganetz kooperiert nach eigenen Angaben auch mit anderen regionalen Anbietern, um die Netze gegenseitig für Dienstleistungsangebote zu öffnen. Unmittelbar nach der Bauphase ist bislang meistens nur der Erbauer als Monopolist verfügbar, sodass die Kunden keine Auswahl haben. Der offene Zugang (Open Access) gilt als Voraussetzung für die schnellere Vermarktung der Glasfasertechnologie.
Die Vodafone-Aktie verliert im Londoner Handel zeitweise 0,14 Prozent auf 1,10 Pfund.
/ceb/DP/jha
DÜSSELDORF/HAMBURG (dpa-AFX)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Vodafone Group PLC
|1,29
|1,22%
