Vodafone optimiert DSL-Portfolio

Vodafone Deutschland überarbeitet seine DSL-Tarife. In einem zweigleisigen Ansatz werden nicht nur die Preise für das Spitzenprodukt GigaZuhause 250 DSL gesenkt, sondern auch die promotionalen Angebote für Neukunden beim Festnetz-Internet verlängert. Ab dem 8. Oktober reduziert Vodafone den Basispreis seines schnellsten DSL-Anschlusses dauerhaft um 5 Euro auf nur noch 49,99 Euro. Parallel dazu führt Vodafone eine erweiterte Preispromotion ein. Bei Neubuchung eines GigaZuhause DSL Tarifs gelten nun für die ersten 9 Vertragsmonate reduzierte Preise – eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zu den bisherigen 6 Monaten. Die Preispromotion gilt bis zum 24. Februar 2024.Verlängerung von Promotion-Angeboten für DSL-TarifeBisher hatte Vodafone seine DSL-basierten Festnetz-Tarife nur in den ersten 6 Vertragsmonaten preislich reduziert. Ab kommenden Sonntag verlängert der Düsseldorfer Netzbetreiber das Promotion-Angebot um 3 auf nunmehr 9 Vertragsmonate. In diesem Zeitraum profitieren Neukunden im GigaZuhause 16 DSL und 50 DSL von einem auf 9,99 Euro reduzierten monatlichen Basispreis. Das erhöht insbesondere die Attraktivität des GigaZuhause 50 DSL-Anschlusses. Denn neben der Verlängerung des Zeitraums senkt Vodafone in diesem Tarif gleichzeitig auch den monatlichen Preispunkt von ursprünglich 19,99 auf jetzt 9,99 Euro. Neukunden, die einen GigaZuhause 100 DSL oder 250 DSL-Tarif abschließen, zahlen in den ersten 9 Vertragsmonaten einen reduzierten Basispreis von 19,99 Euro.Neben der neuen Preis-Promotion senkt Vodafone ab Sonntag auch dauerhaft den Listenpreis im GigaZuhause 250 DSL-Tarif um 5 Euro. Nach Ende der ersten 9 Vertragsmonate zahlen Neukunden für die restliche Vertragslaufzeit dann nur noch 49,99 statt 54,99 Euro pro Monat.Weiterhin gilt die sogenannte Wechselgarantie. Kunden in den Tarifen GigaZuhause 50, 100 oder 250 DSL können ihren Anschluss ein Jahr lang ganz entspannt testen. Zum Ende des zwölften Vertragsmonats können sie dann entscheiden, ob sie einen der gewählten DSL-Tarife beibehalten oder in einen anderen wechseln wollen. Hierfür genügt ein Anruf beim Vodafone-Kundenservice. Die bisherige Vertragslaufzeit bleibt nach Wechsel unverändert. In den aufgeführten Tarifen entfällt weiterhin das Bereitstellungsentgelt. Die einmaligen Versandkosten für Hardware betragen 6,99 Euro.Der Beitrag Vodafone optimiert DSL-Portfolio erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel