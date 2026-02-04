Vodafone Qatar QSC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Vodafone Qatar QSC hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 QAR. Im Vorjahresviertel waren 0,040 QAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 860,7 Millionen QAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 802,6 Millionen QAR umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 0,170 QAR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vodafone Qatar QSC 0,140 QAR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,45 Milliarden QAR, während im Vorjahr 3,19 Milliarden QAR ausgewiesen worden waren.

