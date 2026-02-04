|
04.02.2026 06:31:28
Vodafone Qatar QSC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Vodafone Qatar QSC hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 QAR. Im Vorjahresviertel waren 0,040 QAR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 860,7 Millionen QAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 802,6 Millionen QAR umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 0,170 QAR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vodafone Qatar QSC 0,140 QAR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,45 Milliarden QAR, während im Vorjahr 3,19 Milliarden QAR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken herbe Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.