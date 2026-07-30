30.07.2026 06:31:29

Vodafone Qatar QSC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vodafone Qatar QSC hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 QAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,00 Prozent zurück. Hier wurden 888,0 Millionen QAR gegenüber 897,0 Millionen QAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at

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