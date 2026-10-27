Vodafone Qatar QSC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vodafone Qatar QSC hat sich am 25.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,05 QAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vodafone Qatar QSC noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 QAR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vodafone Qatar QSC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 901,4 Millionen QAR. Im Vorjahresviertel waren 834,4 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at