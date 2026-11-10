Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
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10.11.2026 09:26:55
Vodafone raises guidance after job cuts despite €5bn Germany impairment
Adjusted earnings grow while non-cash takes a hit from German yields risingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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