Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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27.07.2026 10:30:07

Vodafone raises profit guidance as billionaire Xavier Niel takes stake

UK telecoms major posts first set of results since French mogul moved to take holdingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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09:29 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Vodafone Group Sell UBS AG
13.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
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Vodafone Group PLC 1,40 4,59% Vodafone Group PLC

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