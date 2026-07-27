Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|
27.07.2026 10:30:07
Vodafone raises profit guidance as billionaire Xavier Niel takes stake
UK telecoms major posts first set of results since French mogul moved to take holdingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
11:42
|ROUNDUP: Vodafone steigert Umsatz und Gewinn - Jahresziel um Zukauf angehoben (dpa-AFX)
|
10:49
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 150 Pence (dpa-AFX)
|
10:30
|Vodafone raises profit guidance as billionaire Xavier Niel takes stake (Financial Times)
|
09:28
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
24.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
24.07.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,40
|4,59%