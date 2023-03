Vodafone richtet sich neu aus. Ziel ist, den Kunden ein vertrauensvollerer Partner zu werden und mit attraktiveren Angeboten im Markt wieder zu wachsen. Dafür stellt sich das Unternehmen intern effizienter auf und investiert künftig noch stärker in kundennahe Bereiche wie Technik, Netzausbau und Großkunden-Projekte. Gleichzeitig wappnet sich Vodafone gegen den weltweit gestiegenen Kostendruck, vor allem im Bereich Energie und Komponenten.Teil der Neuausrichtung ist auch die Reduktion von Komplexität innerhalb des Unternehmens. Im Zuge dessen werden rund 1.300 bestehende Stellen abgebaut – vor allem im Management, bei Doppelfunktionen und in Bereichen ohne direkten Kundenkontakt. Hierbei wird Vodafone sozialverträglich vorgehen.Zeitgleich werden rund 400 neue Stellen in kundennahen Bereichen aufgebaut. In Summe wird Vodafone so in einem Jahr rund 900 Stellen weniger aufweisen als heute. Die Planungen über die Neuausrichtung hat Vodafone heute den Aufsichtsräten und Arbeitnehmervertretern vorgestellt, um zeitnah in die Verhandlungen einzusteigen.Das Unternehmen VodafoneZur WebsiteDer Beitrag Vodafone richtet sich neu aus erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.