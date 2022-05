Vodafone schließt Geschäftsjahr mit gutem EBITDAaL-Wachstum von 6,5% ab

Gesamt Service-Umsatz steigt um 1,1%* auf 11,62 Mrd. EuroBereinigtes EBITDAaL wächst um 6,5%* auf 5,67 Mrd. Euro – Marge von 43,2%Service-Umsatz Mobilfunk steigt um 1,8%*, Festnetz um 0,5%*Mit 64,6 Mio. meiste SIM-Karten im Netz, +19.000 Mobilfunk-Vertragskunden+20.000 neue Kabelglasfaser-Kunden in Deutschlands größtem Gigabit-NetzEinsparung von 425 Mio. Euro an Kosten und Capex durch Unitymedia IntegrationVodafone beendet das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Plus beim Gesamt Service-Umsatz von 1,1%* auf 11,62 Milliarden Euro und einem guten EBITDAaL-Wachstum von 6,5%* auf 5,67 Milliarden Euro. Die EBITDAaL-Marge liegt bei 43,2%. Die im Rahmen der Übernahme der Unitymedia Assets festgelegten Integrationsziele bei Kosten und Investitionen von 425 Millionen Euro haben die Düsseldorfer erreicht – mehr als zwei Jahre früher als geplant. Im Mobilfunk-Segment entscheiden sich 19.000 Neukunden für einen Vodafone-Vertrag. Insgesamt nutzen über 19 Millionen Vertragskunden das Mobilfunk-Netz der Düsseldorfer. 20.000 neue Kunden wählen ein Kabelglasfaser-Produkt in Deutschlands größtem Gigabit-Netz. Damit surfen über 10,83 Millionen Menschen im schnellen Festnetz der Düsseldorfer.Alle Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2021/22 gibt es auch hier in der Übersicht.„Wir beenden das Geschäftsjahr mit einem guten Wachstum von 6,5%* beim bereinigten EBITDAaL und einem Gesamt Service-Umsatzwachstum von 1,1%*. Die Markt-Nachfrage nach schnellem Internet ist im Fest- wie im Mobilfunk-Netz ungebrochen. Mit Deutschlands größtem Gigabit-Netz und dem Ausbau unseres 5G-Mobilfunknetzes zum modernsten in Europa sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt. Ich verlasse Vodafone in tiefer Dankbarkeit und lege die Geschicke des Unternehmens vertrauensvoll in die Hände meines Nachfolgers Philippe Rogge“, so Hannes Ametsreiter, CEO von Vodafone-Deutschland.Das modernste 5G-Netz Europas: 5G für mehr als 45 Millionen, 5G+ bereits für 10 Millionen MenschenDer Service-Umsatz im Mobilfunk-Geschäft wächst um 1,8%* auf 5,13 Milliarden Euro. Die Zahl der Neukunden-Verträge im Bereich steigt um 19.000 auf über 19 Millionen. Das 5G-Netz von Vodafone wächst täglich. Für über 45 Millionen Menschen ist es bereits verfügbar – und deutlich mehr als 10 Millionen Kunden davon können bereits 5G+, auch 5G-Standalone genannt, zuhause nutzen. Bis 2025 soll das modernste Netz Europas nahezu alle Menschen im Land erreichen.5G+Das Echtzeit-Netz für alle startetZum BeitragGlasfaser im Breitband-Netz rückt näher zu den Kunden: 300.000 Haushalte profitierenIm Festnetz-Bereich steigt der Umsatz um 0,5%* auf 6,49 Milliarden Euro. Die Zahl der Kabelglasfaser-Neukunden in Deutschlands größtem Gigabit-Netz steigt um 20.000. Um die Leistungsfähigkeit seiner Gigabit-Netze zu sichern und auszubauen, erweitert Vodafone fortlaufend seine Netzkapazität. Dazu führen die Düsseldorfer unter anderem sogenannte Netz-Segmentierungen durch, in dem sie mehr Glasfaser ins Netz bringen. Insgesamt profitieren im ersten Schritt mehr als 300.000 Kabel-Haushalte von dem Ausbau. Und der Netzausbau geht weiter.Mit über 64 Millionen die meisten SIM-Karten im NetzDie Anzahl der SIM-Karten im Vodafone-Netz wuchs im abgelaufenen Geschäftsjahr um 6,3 Millionen auf 64,6 Millionen – und damit deutlich schneller als der stärkste Wettbewerber. Damit funken im Netz der Düsseldorfer mit Abstand die meisten SIM-Karten. Getrieben wird der Zuwachs insbesondere durch Anwendungen im Zukunftsmarkt IoT. Das dafür ausgelegte Narrowband-IoT Maschinen-Netz von Vodafone funkt bereits auf 97% der Fläche von Deutschland. Alle Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2021/22 gibt es auch hier in der Übersicht.*Organisches Wachstum auf vergleichbarer BasisDer Beitrag Vodafone schließt Geschäftsjahr mit gutem EBITDAaL-Wachstum von 6,5% ab erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.