Vodafone schwingt die Regenbogenfahne bei Christopher Street Days 

Köln, Berlin & Stuttgart: Vodafone wieder mit eigenen Wagen und DJs vor OrtFlagge zeigen: Für mehr Akzeptanz von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen, transgender & queeren MenschenCSD hat Tradition: Vodafone schätzt und fördert Vielfalt seit JahrenEndlich ist es wieder so weit: Die Christopher Street Day Saison 2022 steht in den Startlöchern. Nachdem Vodafone in den letzten beiden Jahren die CSDs aufgrund von Corona-Einschränkungen ’nur‘ als digitaler Partner unterstützt hat, wird 2022 endlich wieder vor Ort gefeiert. Seit 2016 engagiert sich Vodafone für die Rechte der Regenbogen-Community und ist auch dieses Jahr bei den Feierlichkeiten in Köln, Berlin und Stuttgart jeweils mit eigenem Wagen und musikalischer Begleitung dabei. Partner der CSDs zu sein hat bei Vodafone schon Tradition. Ein wichtiger, aber nur einer von vielen Schritten auf dem Weg zu gelebter Vielfalt in der Gesellschaft und im Arbeitsumfeld. Was die gesellschaftliche Akzeptanz von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen, transgender sowie queeren Menschen (LGBTTIQ) angeht, gibt es immer noch viel zu tun. Bei den Christopher Street Days (CSDs) in Köln, Berlin und Stuttgart wird Vodafone in diesem Sommer wieder sichtbare Zeichen für die Vielfalt setzen. Vodafone engagiert sich seit Jahren aktiv für mehr Vielfalt Hinter der alljährlichen Unterstützung der deutschlandweiten CSD-Events steht bei Vodafone eine klare Haltung und grundlegende Überzeugung: Vielfalt bereichert unser Miteinander und sollte nicht nur akzeptiert, sondern gestärkt und wertgeschätzt werden. Gelebte Vielfalt ist für den Düsseldorfer Konzern seit Jahren zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur – und das bedeutet, Unterschiede nicht nur zu respektieren, sondern sie willkommen zu heißen und bewusst zu fördern. In enger Zusammenarbeit mit dem internen LGBTQ+-Netzwerk zeigt Vodafone vielfältiges Engagement, um ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld zu schaffen, in denen alle Mitarbeitenden ihre individuellen Talente und Ideen einbringen können. Unabhängig von Alter, Geschlecht, interkulturellem Hintergrund, körperlichen Voraussetzungen, sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität hat jeder Mitarbeitende im Unternehmen die Chance, sich zu verwirklichen.Seit 2016 engagiert sich Vodafone für Vielfalt Nachdem Vodafone in den letzten beiden Jahren die CSDs aufgrund von Corona-Einschränkungen ’nur‘ als digitaler Partner unterstützt hat, wird 2022 endlich wieder vor Ort gefeiert. VodafoneCologne Pride 2022: ‚Für Menschenrechte! Viele. Gemeinsam. Stark!‘ Köln steht gleich zwei Wochen lang im Zeichen der Regenbogenfarben. Vom 18. Juni bis 3. Juli kommt die LGBTTIQ-Community beim ColognePride 2022 zusammen. Dort feiern sie gemeinsam, tauschen sich aus und machen auf ihre Herausforderungen aufmerksam. Das Motto ‚Für Menschenrechte – Viele. Gemeinsam. Stark‘ greift nicht nur die Forderung auf, gegen Diskriminierung der vielseitigen Szene einzutreten, sondern sich als Gemeinschaft für die Rechte aller Menschen stark zu machen. Traditionell endet die Pride mit einer großen CSD-Demo in der Stadt. Die bunte Demonstration wird Vodafone am 3. Juli mit einem Wagen und vielen Mitarbeitenden begleiten. CSD in Berlin: ‚United in Love! Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung‘Mit dem Motto ‚United in Love! Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung‘ nimmt der CSD Berlin ebenfalls Bezug auf die Herausforderungen der LGBTTIQ-Szene und auf die aktuelle Weltlage. Der Berliner CSD e.V. stellt jedes Jahr eine große und einflussreiche politische Regenbogen-Demonstration auf die Beine. Nach den Einschränkungen durch die Pandemie kann in diesem Jahr wieder Alle beim Berlin Pride mitmachen und Haltung zeigen. Vodafone wird den bunten CSD-Zug am 23. Juli mit einem Fahrzeug und einer Fußtruppe begleiten. Umrahmt wird die Demo wie gewohnt von einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm, bei dem viele diverse Menschen zu Wort kommen und zeigen, wie Vielfalt unsere Kulturwelt bereichert. ‚Community. Kraft, Europa.‘ – CSD 2022 in Stuttgart Beim CSD 2022 in Stuttgart vom 15. bis 31. Juli möchten die Veranstaltenden in diesem Jahr den Blick auf alle Lebensbereiche lenken, die transgender, queere, homo-, bi-, trans- und intersexuelle Menschen bewegen. Höhepunkt der Stuttgarter Pride ist der CSD-Zug am 30. Juli, bei dem Vodafone ebenfalls mit einem eigenen Wagen, vielen Mitarbeitenden und als Sponsor des CSDs die Regenbogenfahne schwingen wird. Der Beitrag Vodafone schwingt die Regenbogenfahne bei Christopher Street Days erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.