Vodafone startet ‚dynamischen Energiespar-Modus‘ im Mobilfunk

Intelligente Netz-Steuerung passt Energieverbrauch im Mobilfunk dynamisch dem tatsächlichen Bedarf anIntelligente Technologien nachts bereits seit vielen Jahren erfolgreich im EinsatzOhne Qualitätsverlust für Kunden: Dynamischer Energiespar-Modus an ersten Stationen tagsüber aktiviertPotenzial für tägliche Einsparungen, die den Energie-Bedarf von bis zu 3.000 Haushalten deckenIn der derzeitigen Energiekrise suchen Privatpersonen, Konzerne und Behörden nach kleinen und großen Maßnahmen, um den Energiebedarf so weit wie möglich zu senken. Für Telekommunikationsunternehmen liegt der größte Hebel dafür im Netzbetrieb. Vodafone verkündet heute, den Energieverbrauch im Mobilfunknetz durch den Einsatz einer intelligenten Netzsteuerung reduzieren zu wollen. Dafür will der Digitalisierungskonzern den Energieverbrauch von Mobilfunk-Stationen dynamisch am Nutzungsverhalten und somit am tatsächlichen Bedarf ausrichten. Tests vom ‚dynamischen Energiespar-Modus‘ an rund 100 Stationen sind gestartet. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) begleitet den Prozess mit Blick auf die Versorgungsauflagen. Im Winter soll die Technik dann an weiteren Stationen zum Einsatz kommen. Hochrechnungen weisen auf Einsparpotenziale von bis zu 30.000 Kilowattstunden am Tag hin. Das Surf-Erlebnis für den einzelnen Smartphone-Nutzer in hoher Qualität wird dabei nicht beeinträchtigt.Energieverbrauch wird an tatsächlichen Bedarf angepasstBereits in den vergangenen Jahren hat Vodafone mit zahlreichen Maßnahmen die Energieeffizienz im Mobilfunk stetig verbessert. Dazu gehört auch der dynamische Energiespar-Modus, der den Energie-Verbrauch am tatsächlichen Bedarf der Nutzer anpasst. Heißt: An Mobilfunk-Stationen, in denen gerade wenig Nutzer im Netz surfen, wird automatisch der dynamische Energiespar-Modus aktiviert – wobei weiterhin hohe Bandbreiten von rund 100 Mbit pro Sekunde gesendet werden. Sobald der Bedarf wieder steigt, stellt das Netz automatisch auf volle Kraft mit noch höheren Bandbreiten um. Denn je mehr Menschen in einer Mobilfunkzelle unterwegs sind, desto höhere Bandbreiten werden benötigt, damit jeder einzelne Nutzer schnell und in hoher Qualität im Netz surfen kann. Diese intelligente Funktion kam bislang in den Nachtstunden zum Einsatz, wenn die meisten Menschen schlafen und der Datenverbrauch im Netz entsprechend gering ist.Bewährte Technologie für den dynamischen Einsatz am Tag aufgerüstetDer akuten Situation entsprechend, hat Vodafone diesen dynamischen Energiespar-Modus nun unter anderem mit dem Technologie-Partner Ericsson weiterentwickelt, um ihn auch tagsüber an solchen Stationen einzusetzen, wo sich der Energieverbrauch sinnvoll reduzieren lässt. An rund 100 Stationen ist die Technologie bereits im Einsatz: „Wir prüfen sämtliche Energie-Einsparpotenziale und sind überzeugt: Smarte Technologien können helfen, den Energieverbrauch nicht nur in den heimischen vier Wänden zu optimieren, sondern auch direkt bei uns im Netz. Indem wir den Energiebedarf in unserem Netz noch besser und dynamischer am tatsächlichen Kundenverhalten ausrichten. Der Livebetrieb vom dynamischen Energiespar-Modus an rund 100 ersten Stationen tagsüber zeigt: Daten werden schnell und stabil übermittelt. Es gibt für unsere Kundinnen und Kunden keinen Qualitätsverlust. Die Stationen schalten zuverlässig in den Vollpower-Modus, wenn die Auslastung im Netz steigt“, so Vodafone-Netz Chefin Tanja Richter.30.000 Kilowattstundenkönnen täglich durch den dynamische Energiespar-Modus eingespart werden.Einsparung von bis zu 30.000 Kilowattstunden täglichNach einer weiteren Testphase soll der dynamische Energiespar-Modus noch in diesem Jahr an zahlreichen Stationen im Mobilfunknetz von Vodafone zum Einsatz kommen, um so potenziell bis zu 30.000 Kilowattstunden Energie am Tag einzusparen. Zum Vergleich: Damit könnten täglich 3.000 Haushalte mit Energie versorgt werden. Vodafone ist hierzu bereits im Gespräch mit der Bundesnetzagentur. Die weiteren Schritte der Einführung unterliegen mit Blick auf die frequenz-regulatorischen Vorgaben der Prüfung und Zustimmung durch die BnetzA.„Damit wir diese Krise gemeinsam überstehen, muss jeder seinen Beitrag leisten. Ganz egal ob Privatmensch oder Unternehmen. Den dynamischen Energiespar-Modus auch tagsüber einzusetzen – und zwar so dass es für unsere Kundinnen und Kunden quasi nicht bemerkbar ist – ist eine logische Erweiterung unserer Energieeffizienz-Maßnahmen. Genau, wie ich die Heizung nicht auf volle Kraft stelle, wenn ich nicht zu Hause bin, ist es an vielen Mobilfunk-Stationen sinnvoll den Energiebedarf zu reduzieren, wenn gerade kein Datenverkehr im Netz ist“, ergänzt Tanja Richter. Stetige Optimierung in allen Bereichen Seine Energieverbräuche überwacht und analysiert Vodafone bereits seit über 10 Jahren mit smarten Technologien. Das Unternehmen ist seit 2016 ISO 50001-zertifiziert und setzt in allen Bereichen des Netzbetriebs stetig neue Energieeffizienz-Maßnahmen um. Dazu gehört neben dem dynamischen Energiespar-Modus im Mobilfunknetz auch die Optimierung von Kühl- und Stromversorgungsanlagen sowie Rechenzentren und der Rückbau von Altsystemen, wie beispielsweise die Abschaltung des 3G-Netzes im Jahr 2021.Der Beitrag Vodafone startet ‚dynamischen Energiespar-Modus‘ im Mobilfunk erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.