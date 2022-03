Vodafone startet AR Fitness-App mit Gymondo

Giga AR Fitness mit Blicksteuerung und Handtracking – nie war Sport zuhause einfacher und motivierenderAnleitung vom Profi: Sängerin Vanessa Mai unterstützt als 3D Coach ‚MyNessa‘Über 5G oder WLAN: Fitness-Erlebnis wo und wann man willZweite Consumer Augmented Reality App in Kombination mit der Nreal SmartbrilleWenn Fitness auf neueste Technologie trifft, wird jedes Workout zum Selbstläufer. Vodafone und Online Fitness-Anbieter Gymondo bringen eine neue Augmented Reality Fitness-App auf den deutschen Markt und auf die Light Smartbrille von Nreal. Der Clou: Sängerin Vanessa Mai führt als Avatar in der virtuellen Welt durch die Übungen und macht das Workout zum Sporterlebnis im eigenen Zuhause.Vodafone und Online Fitness-Anbieter Gymondo bringen eine neue Augmented Reality Fitness-App auf den Markt und auf die Light Smartbrille von Nreal. „Augmented und Virtual Reality – zwei vielversprechende Zukunftstechnologien, die neue Anwendungen ermöglichen und völlig neue Märkte schaffen. Wir wollen von Anfang an dabei sein, damit unsere Kunden frühestmöglich davon profitieren", so Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter. „Gemeinsam mit Gymondo starten wir heute bereits die zweite Augmented Reality-App und machen unsere Kunden fitter und gesünder: Mit Unterstützung von Vanessa Mai erweitern wir das Online Fitness-Erlebnis und holen unsere Kunden in eine innovative, virtuelle 3D-Sportwelt." „Training heute ist vielfältig, flexibel, individuell, online und nun auch virtuell. Als Marktführer im Online Fitness-Bereich freuen wir uns, mit Vodafone einen so großen und starken Partner gefunden zu haben, der unsere Mission teilt. Die Giga AR Fitness-App von Vodafone bietet Fitness in einer erweiterten Dimension. Für uns ist das der Startschuss, eine ganze Content-Welt zu kreieren und die User Experience noch viel virtueller zu gestalten", sagt Markan Karajica, Gymondo Geschäftsführer. Augmented und Virtual Reality sind Zukunftstechnologien, die neue Anwendungen ermöglichen und völlig neue Märkte schaffen.Hannes AmetsreiterCEO Vodafone DeutschlandNeueste Technik für ultimatives Sporterlebnis mit Handtracking Für uns ist das der Startschuss, eine ganze Content-Welt zu kreieren und die User Experience noch viel virtueller zu gestalten“, sagt Markan Karajica, Gymondo Geschäftsführer. Augmented und Virtual Reality sind Zukunftstechnologien, die neue Anwendungen ermöglichen und völlig neue Märkte schaffen.Hannes AmetsreiterCEO Vodafone DeutschlandNeueste Technik für ultimatives Sporterlebnis mit HandtrackingVodafone startet AR Fitness-App mit Gymondo: Sport-Erlebnis über 5G oder WLAN wo und wann man will.Mit Giga AR Fitness können Nutzer nun auch Fitnesskurse in 3D erleben. Augmented Reality, die Giga AR Fitness-App von Vodafone und den Gymondo Fitness-Experten, die das neue Workout entwickelt haben, machen’s möglich. Man kann sich vollkommen auf das Training konzentrieren und begibt sich dafür in eine neue eigene virtuelle Welt. Die Kurse werden von Sängerin Vanessa Mai als 3D-Avatar begleitet und durch Video-Anleitungen ergänzt. Darüber hinaus kann man auch direkt interagieren und sich in Mini-Challenges beweisen. Der 4-wöchige Augmented Reality-Trainingskurs und die Mini-Challenges halten fit und machen Spaß von der ersten Minute an. In dem Kurs durchläuft man Woche für Woche neue Trainingseinheiten. Im Sichtfeld hat man alles im Blick, wie z. B. Anleitungen oder den eigenen Trainingsfortschritt. Dabei können die Einblendungen oder der 3D-Avatar im Raum nach Belieben positioniert werden. Die Verbindung zum Netz funktioniert über das heimische WLAN und das 5G-Mobilfunknetz. Augmented und Virtual Reality sind Zukunftstechnologien, die neue Anwendungen ermöglichen. Mit einer Brille taucht man in digitale Realitäten ein. Der Clou: Sängerin Vanessa Mai führt als Avatar in der virtuellen Welt durch das Workout.Das Paket fürs AR-ErlebnisFür das beste Erlebnis empfiehlt Vodafone die Nreal Smartbrille zusammen mit dem Smartphone OPPO Find X3 Pro. Zum Launch bietet Vodafone Deutschland die Nreal Light im Bundle mit dem Smartphone OPPO Find X3 Pro inklusive der Giga AR Fitness Anwendung bereits ab 99 Euro im Monat in ausgewählten RED Tarifen an. Das Bundle kann über alle Kanäle ab sofort bestellt werden.Vodafone & NrealDie erste Augmented Reality Koch-AppZum BeitragStarke Partner für neuartiges Sporterlebnis Durch die Corona-Pandemie werden Home-Workouts und Online-Fitnesskurse immer beliebter. Alternativ-Angebote zu Fitnessstudios, die über lange Zeiträume geschlossen waren, werden zunehmend nachgefragt. Flexibilität ist dabei entscheidend. Bereits seit Anfang des Jahres können Vodafone-Kunden alle guten Vorsätze von zu Hause und auch unterwegs angehen. Denn das generelle Gymondo Online-Angebot ist seitdem bereits auf allen gängigen Devices verfügbar – ob Smartphone, Web, Tablet oder Smart-TV. Dabei liefert Vodafone die Online-Verbindung und Gymondo spannende Inhalte rund um das Thema Fitness. Vodafone-Kunden können Gymondo zu jedem bestehenden Mobilfunk-Vertrag hinzu zu buchen und bequem per Rechnung zahlen. Das Angebot ist für die ersten sechs Wochen kostenlos und wird anschließend mit 8,99€ pro Monat berechnet. Die Nutzung der App ist monatlich kündbar und ist bereits für Vodafone-Nutzer in den Vodafone Pass Red oder Young integriert, sodass verbrauchte Daten nicht vom gebuchten Volumen abgehen.