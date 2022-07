Vodafone startet ins neue Geschäftsjahr mit Wachstum beim Mobilfunk-Umsatz

Gesamt Service-Umsatz: -0,5%* bei 2,86 Milliarden EuroMobilfunk Service-Umsatz: +0,8%*, Festnetz Service-Umsatz -1,6%*Rasanter Netzausbau: Gigabit für über 24 Mio.; 5G für über 55 Mio. Menschen2,8 Millionen neue SIM-Karten im Netz: Anzahl wächst auf über 67,5 MillionenVerbesserungen in Systemen und Prozessen zeigen erste kommerzielle ErholungVodafone Deutschland startet in das neue Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Gesamt Service-Umsatz von 2,86 Milliarden Euro, was einer Veränderung von -0,5* Prozent zum Vorjahreszeitraum entspricht. Im Mobilfunk steigt der Service-Umsatz im ersten Quartal um 0,8* Prozent auf 1,26 Milliarden Euro. Mit einem Zuwachs von 2,8 Millionen auf insgesamt über 67,5 Millionen SIM-Karten in seinem Netz ist Vodafone weiterhin Spitzenreiter in Deutschland.Alle Kennzahlen zum 1. Quartal 2022/23 gibt es auch hier in der Übersicht.Unsere NetzeAlle Infos zu den Netzen von Vodafone DeutschlandZur WebsiteHerausforderungen bei der Umsetzung neuer Anforderungen durch die TKG-Novelle haben das Wachstum beeinflusst. Nichtsdestoweniger ist die Markt-Nachfrage nach schnellem Internet – ob mobil oder zuhause – weiterhin hoch. Mit dem größten Gigabit-Netz Deutschlands und einem schnell wachsenden Mobilfunk-Netz mit 5G für mehr als 55 Millionen Menschen sieht sich Vodafone dafür bestens gerüstet.Glasfaser-Anteil in Deutschlands größtem Gigabit-Netz steigt weiterDer Service-Umsatz im Festnetz-Bereich liegt bei 1,59 Milliarden Euro – eine Veränderung um -1,6* Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Kabelglasfaser-Vertragskunden sinkt um 34.000. Um die Leistungsfähigkeit seiner Gigabit-Netze zu sichern und auszubauen, bringen die Düsseldorfer unter anderem mit sogenannten Netz-Segmentierungen mehr Glasfaser ins Netz – kürzlich erst in Heidelberg, Mainz, Freiburg und Bremen. Weitere Städte und Regionen sind in Planung. Zudem treibt Vodafone den Glasfaser-Ausbau in Gemeinden und Kreisen weiter voran.5G+ Ausbau: Die modernste Mobilfunk-Technik bereits für über 10 Mio. Menschen Um 0,8%* auf 1,26 Milliarden Euro wächst der Service-Umsatz im Mobilfunk-Geschäft. Die Zahl der Vertragskunden wächst um 6.000 Teilnehmer. Das 5G-Netz von Vodafone erreicht mittlerweile über 55 Millionen Menschen – mehr als 10 Millionen können bereits 5G+, auch 5G-Standalone genannt, nutzen. Bis 2025 soll die aktuell modernste Mobilfunk-Technik nahezu alle Menschen im Land erreichen.Spitzenreiter bei SIM-Karten: 67,5 Millionen funken im Vodafone-Netz Mit 2,8 Millionen wächst die Zahl der SIM-Karten im Vodafone-Netz auf über 67,5 Millionen. Kein Wettbewerber zeigt hier schnelleres Wachstum, in keinem Netz funken mehr SIM-Karten. Getrieben wird der Zuwachs insbesondere durch Anwendungen im Zukunftsmarkt IoT. Das dafür ausgelegte Narrowband-IoT Maschinen-Netz von Vodafone funkt bereits auf 97% der Fläche von Deutschland. Alle Kennzahlen zum 1. Quartal 2022/23 gibt es auch hier in der Übersicht.*Organisches Wachstum auf vergleichbarer BasisDer Beitrag Vodafone startet ins neue Geschäftsjahr mit Wachstum beim Mobilfunk-Umsatz erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.