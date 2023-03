Vodafone startet mit CallYa Jahrestarif und doppeltem Datenvolumen in den Frühling

Neu: Vodafone bietet CallYa nun auch als Jahrestarif an – einmal zahlen und ein Jahr lang surfenOsteraktion: Zum Frühling hin doppeltes Datenvolumen für bis zu sechs MonateGigaKombi: CallYa Nutzer profitieren monatlich von zusätzlichem DatenvolumenWer sich für einen Prepaid-Tarif von Vodafone interessiert, kann ab dem 21. März erstmals auch ein CallYa-Jahrespaket buchen: Für eine einmalige Zahlung von 99,99 Euro erhalten Kunden in dem neuen Jahrestarif ein Datenvolumen von 40 Gigabyte und telefonieren und simsen ein Jahr lang unbegrenzt innerhalb Deutschlands. Das inkludierte Datenvolumen können Kunden flexibel über das Jahr einteilen und so sorgenfrei im 4G- und 5G-Netz von Vodafone surfen. Für Gespräche und Nachrichten ins EU-Ausland sind insgesamt 2.400 Minuten und SMS verfügbar. Buchbar ist der CallYa Jahrestarif zunächst online und ab Ende März auch in allen Vodafone-Shops. Zugleich kündigt Vodafone eine Osteraktion an: In den CallYa Monatstarifen erhalten Neukunden im Aktionszeitraum mehr Datenvolumen.„Unser neuer CallYa Jahrestarif bietet die Sorgenfreiheit eines Laufzeitvertrages und die Vorteile eines Prepaid-Tarifs, mit dem man die Kosten ohne Vertragsbindung immer im Blick hat. Er ist für jeden geeignet, der sich keine Gedanken über den Guthabenstand machen möchte und immer vernetzt sein will“, sagt Martin Schiffer, Bereichsleiter Mobilfunk bei Vodafone.Da das Datenvolumen von 40 Gigabyte flexibel in einem Monat aufgebraucht oder über das Jahr verteilt genutzt werden kann, ist der Tarif auch für Touristen oder Studenten aus dem Ausland interessant. Aber auch als Präsent für Schulkinder, Nichten und Neffen sowie die Großeltern ist er ideal, da sich der Beschenkte ein Jahr lang um nichts kümmern muss.CallYa Jahrestarif auch für BestandskundenCallYa Bestandskunden können schon ab Mitte März telefonisch über die Rufnummer 0172/2290229 in den neuen Jahrestarif wechseln. Ab April ist die Buchung zusätzlich via App und im Web möglich.Osteraktion: mehr Datenvolumen in den MonatstarifenWer sich nicht langfristig festlegen möchte, kann sich ebenfalls freuen: Neukunden, die im Zeitraum vom 21. März bis zum 18. April online einen CallYa-Tarif buchen, erhalten das doppelte Datenvolumen für bis zu sechs Monate. In der Aktionszeit erhalten Kunden im CallYa Start 2GB (statt 1GB), in der CallYa Allnet Flat S 6GB (statt 3GB), in der CallYa Allnet Flat M 12GB (statt 6GB), in der CallYa Allnet Flat L 18GB (statt 9GB) und im CallYa Digital 30GB (statt 15GB). Ausreichend Datenvolumen, um während der Osterzeit mit Freunden und Familie vernetzt zu bleiben, zu streamen und unterwegs zu surfen. Alle Online-Tarife gibt es auch in Kombination mit einer eSim, sodass man bereits wenige Minuten nach Tarifabschluss startbereit ist.Noch mehr Datenvolumen in der GigaKombiWer bereits ein Festnetz- oder TV-Produkt von Vodafone nutzt, erhält als neuer CallYa-Kunde sogar ein zusätzliches Datenvolumen von einem Gigabyte pro Monat obendrauf. Denn auch im Prepaid-Bereich profitieren Vodafone-Kunden von den Vorteilen der GigaKombi, mit der sich bei Vodafone Mobilfunk, Internet und TV mit Kostenvorteilen kombinieren lassen.CallYa TarifeHier geht es zu den Prepaid-TarifenZur WebsiteDer Beitrag Vodafone startet mit CallYa Jahrestarif und doppeltem Datenvolumen in den Frühling erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.