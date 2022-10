Vodafone startet Open RAN Technologie in Deutschland

Live-Betrieb von Open RAN in Bayern und NiedersachsenStartschuss für breitere Einführung von Open RAN in EuropaOpen RAN erstmals auf Grundlage der globalen Anforderungen der Open RAN MoU GroupVodafone hat einen Feldtest mit Open RAN Technologe im sächsischen Plauen erfolgreich abgeschlossen und geht nun den nächsten Schritt für die großflächige Aktivierung in Europa. Das Unternehmen hat heute angekündigt, umfassende Pilotprojekte für offene 5G-Funkzugangsnetze an mehreren Mobilfunk-Standorten in Deutschland durchzuführen. Die ersten zwei Stationen für den Live-Betrieb der betreiberunabhängigen Open RAN Technologie befinden sich im ländlichen Raum in Bayern in der Nähe von Arnstorf, weitere wird es in Niedersachsen geben. Die Piloten sollen Anfang 2023 starten und markieren den Beginn einer breiteren Einführung von Open RAN Technologie in den Europäischen Mobilfunknetzen von Vodafone – auch in Deutschland.Bei den Pilotprojekten kommt Open RAN-Hardware und -Software zum Einsatz, die Vodafone Anfang des Jahres in Großbritannien bereits erfolgreich getestet hat. Dazu gehört unter anderem Mobilfunktechnik und Software von Samsung. Für Vodafone ist der Netzausbau mit Open RAN ein wichtiger Schritt: Bis 2030 will Vodafone 30 Prozent aller europäischen Standorte mit Open RAN ausstatten. Auch in Deutschland unterstützt der Digitalisierungskonzern das Ziel der deutschen Regierung, das Open RAN Ökosystem auszubauen.Bis 2030will Vodafone 30% aller europäischen Standorte mit Open RAN ausstatten.Spezifikationen der Open RAN MoU Group sind Grundlage für das Open RAN PilotprojektZum Einsatz kommt bei dem Piloten in Deutschland erstmals Open RAN Technologie, die vollständig den Spezifikationen entspricht, die von den führenden Mobilfunk-Betreibern in Europa (The Open RAN MoU Group) unterstützt werden. Die gemeinsamen Open RAN Anforderungen sollen für eine Mobilfunk-Netzarchitektur sorgen, die den Einsatz sicherer, offener und herstellerunabhängiger Ausrüstung ermöglicht. Die Ausarbeitung wurde von der Branchen-Organisation Telecom Infra Project (TIP) als bevorzugter Entwurf für den Aufbau von Open RAN in Europa ausgewählt.OpenRAN macht Lieferketten resilienter gegen Ausfälle.Tanja RichterTanja RichterTanja Richter, Netz-Chefin bei Vodafone Deutschland: „Unser Pilotprojekt wird eines der ersten Open RAN System in Deutschland sein, das offene Schnittstellen verwendet und auf Hardware und Software von mehreren Anbietern aufbaut, die vollständig austauschbar und interoperabel sind.“ Und weiter: „OpenRAN macht Lieferketten resilienter gegen Ausfälle und kann helfen mit einer größeren Anzahl und einer größeren Vielfalt von Anbietern zu arbeiten. Mehr Wettbewerb fördert Innovationen und verbessert das Kundenerlebnis.“Was ist Open RAN?Funkzugangsnetze (RAN), zu denen die Basisstationen und die Technik für die Kommunikation mit dem Kernnetz gehören, sind das Rückgrat des Mobilfunks und normalerweise geschlossene, meistens an einen Hersteller gebundene Systeme. Die Idee von Open RAN (Open Radio Access Network) ist es, das Funkzugangsnetz mit einer offenen Architektur und offenen Schnittstellen auszustatten. Open RAN trennt die Software von der Hardware, sodass Netzbetreiber wie Vodafone im Zugangsnetz mit mehr Anbietern zusammenarbeiten können, um durch die Anbietervielfalt kundenorientierte Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig die Ausfallsicherheit in der Lieferkette zu verbessern. Außerdem erfordern 5G und später 6G flexiblere und automatisierte Netzwerke. Anders ausgedrückt: Mobilfunk in Deutschland ist wie Lego und Playmobil im Kinderzimmer. Auch im Mobilfunk fehlt bislang das eine Verbindungsstück, dass es Netzbetreibern möglich macht, an einer Station Bausteine von unterschiedlichen Technologie-Herstellern zusammenzubringen. Ist ein Teil der Technik an einem Mobilfunkmast von einem Hersteller, dann muss auch ein Großteil der restlichen Technik von eben diesem sein. Die einzelnen Bausteine sind zwischen den Herstellern nicht kompatibel. Das Verbindungsstück, das bislang fehlte, heißt Open RAN. Oder eben: Ein offenes Zugangsnetz. Mit Open RAN gehören die Silos an Funkmasten der Vergangenheit an, machen aus ihnen Baukästen für modernste Technik, an die verschiedenste Lieferanten andocken können. Übertragen in die Spielewelt hieße das: Der Klemmstein von Lego wird mit dem Bausatz von Playmobil kompatibel.Der Beitrag Vodafone startet Open RAN Technologie in Deutschland erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.