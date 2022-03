Vodafone steht an der Seite seiner Mitarbeitenden

In jedem Leben gibt es Veränderungen und Einschnitte. Das gilt insbesondere, wenn Angehörige zum Pflegefall werden. In unserer alternden Gesellschaft ist das immer häufiger der Fall, aber auch junge Menschen trifft es – sei es durch eine Erkrankung oder einen Unfall. Egal, ob der Pflegefall schleichend oder ganz plötzlich eintritt: Der Alltag mit seinen gewohnten Abläufen wird von einem auf den anderen Tag durcheinandergewirbelt. Dann fragen sich die Angehörigen oft, wie sie das alles schaffen sollen. Neben der psychischen Belastung sind vor allem organisatorische Herausforderungen zu meistern. Jeder Pflegefall ist individuell, aber die Fragen sind immer gleich: Schaffen wir die Pflege allein oder brauchen wir eine häusliche Betreuung, Essen auf Rädern oder einen Platz im Pflegeheim? Wie viel kostet die Pflege und wer bezahlt sie? Guter Rat ist gefragt. Hier steht Vodafone an der Seite seiner Mitarbeitenden und hilft bei der Klärung organisatorischer, rechtlicher und finanzieller Fragen.Neben umfassenden Informationen brauchen die meisten pflegenden und berufstätigen Angehörigen aber vor allem eins: zeitliche Flexibilität. Auch hier ist Vodafone zur Stelle und ermöglicht dank FullFlexOffice und Gleitzeit-Konten größtmögliche Flexibilität. Denn zur Sorge um den Angehörigen soll nicht noch die Sorge um den Job kommen.Full Flex OfficeVodafone-Mitarbeitende entscheiden selbst, wo sie arbeitenZum BeitragDie Maßnahmen im EinzelnenFull Flex Office, keine Prozentvorgaben – die Mitarbeitenden entscheiden, wann sie im Büro oder zu Hause arbeitenGleitzeit-Konten und individuelle Absprachen zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften. Gerade sie helfen den Arbeitnehmer:innenUmfassende Beratung zum Thema Pflege in Kooperation mit dem AWO lifebalance rund um Betreuung und Versorgung von hilfs- und/oder unterstützungsbedürftigen Angehörigen zu folgenden Themen:– Pflegeangebote und Leistungen– Verbleib in der eigenen Wohnung– Entlastungsangebote im Alltag– Leistungsansprüche und Kosten– Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen– Vermittlung von Pflege- und Betreuungsangeboten– Betreuungslösungen für den NotfallAuf Wunsch erhalten Vodafone-Mitarbeitende eine persönliche Beratung in einem AWO-Pflegebüro vor Ort. Eine Anmeldung ist per Email oder über eine Hotline möglich. Vodafone zahlt die Beratung und Vermittlung, die auch während der Arbeitszeit stattfinden darfUnterstützung pflegender Angehöriger durch Freistellungsmöglichkeiten und Entlastungsangebote: Neben gesetzlichen Regelungen gewährt Vodafone eine betriebliche Pflegezeit von sechs Wochen, die schnell und unbürokratisch erfolgen kann. Um nicht die Sorgen durch finanzielle Belastung noch größer werden zu lassen, empfiehlt Vodafone Blockteilzeit: z.B. drei Monate 100% arbeiten bei halbem Gehalt und drei Monate Freistellung bei halbem Gehalt. Im Pflegefall kann zuerst die Freistellung genommen werden ohne zeitlichen VorlaufKostenlose Beratung im Medical-Center am Vodafone CampusPflege-Netzwerk, das vor allem zum Erfahrungsaustausch beiträgtVorträge zum Thema Demenz, Patientenverfügung und Ähnliches – als Webinar oder auch persönlichUrlaub Plus – 10 Tage zusätzlicher (unbezahlter) UrlaubDer Beitrag Vodafone steht an der Seite seiner Mitarbeitenden erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.