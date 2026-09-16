Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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16.09.2026 06:00:13
Vodafone takes up to €1.1bn hit from Drahi’s German broadband deal
Patrick Drahi’s sale of 50% stake in OXG will deprive joint venture partner Vodafone of potentially substantial future earningsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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