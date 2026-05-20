Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
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20.05.2026 16:24:00
Vodafone tauscht 400.000 ältere TV-Receiver aus
Vodafone hat eimem umfassenden Hardware-Tausch für Bestandskunden angekündigt: Bis 2027 will das Unternehmen 400.000 ältere TV-Receiver austauschen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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