Vodafone-Team sammelt 12.000 Euro an Spenden für Naturschutz-Organisationen

Vodafone Epic Challenge: Auf dem Fahrrad von Grenoble nach Nizza unterwegs518 Kilometer Fahrstrecke und mehr als 12.000 Höhenmeter in nur fünf TagenSpendengelder gehen an die Naturschutz-Organisationen „Tusk“ und „The Ocean Cleanup”Die Komfortzone verlassen, sich selbst herausfordern und dabei etwas Gutes tun: Dafür haben sich Mitarbeiter des Geschäftskundenbereichs von Vodafone entschieden. Bei der von der international tätigen Vodafone Foundation ins Leben gerufenen „Epic Challenge“ überquerte ein Düsseldorfer Vodafone-Team vom 7. bis zum 11. September auf dem Rad die französischen Alpen von Grenoble nach Nizza. Der Lohn für den Einsatz: Mindestens 12.000 Euro an Spendengeldern werden die Radfahrer an die Organisatoren übergeben können. Der Betrag kommt den beiden Naturschutz-Organisationen „Tusk“ und „The Ocean Cleanup“ zugute.518 Kilometerund mehr als 12.000 Höhenmeter legte das Team auf den Rädern in nur 5 Tagen zurück und überquerte dabei die Alpen von Grenoble nach Nizza.Mit den Worten „Raus aus der Komfortzone und ab auf den Fahrradsattel!“ hatte Alexander Saul, Geschäftsführer Firmenkunden von Vodafone Deutschland, die „Epic Challenge“ in der letzten Woche gestartet. Und gemeinsam mit vielen weiteren Mitarbeitern musste er im Anschluss einiges leisten: In nur fünf Tagen hat das Team 518 Kilometer Fahrstrecke und mehr als 12.000 Höhenmeter auf den Rädern bewältigt und die Alpenüberquerung von Grenoble nach Nizza gemeistert. Und auch wenn die Teams bereits die Ziellinie überquert haben, läuft die Spendenaktion noch einige Wochen weiter. Gespendet werden kann unter folgendem Link: https://www.justgiving.com/fundraising/vbgtransalp Bis jetzt beläuft sich die Gesamtspendensumme auf rund 173.000 Euro.Eine Zukunft für Afrikas einzigartige Tierwelt und unsere Ozeane Die Tusk-Organisation unterstützt Naturschutz-Initiativen, die mit Hilfe von Technologie-Lösungen Afrikas Tierwelt beschützen. Die in den Niederlanden ansässige Wohltätigkeitsorganisation „The Ocean Cleanup“ entwickelt dagegen fortschrittliche Technologien, um die Ozeane von Plastik zu befreien.Der Beitrag Vodafone-Team sammelt 12.000 Euro an Spenden für Naturschutz-Organisationen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.