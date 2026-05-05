Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Milliardendeal
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05.05.2026 16:24:00
Vodafone übernimmt VodafoneThree ganz - Aktie reagiert negativ
Vodafone hatte Mitte 2023 den Zusammenschluss von Vodafone UK und Three UK angekündigt. Abgeschlossen wurde die Fusion im Mai 2025.
So reagieren Anleger und Analysten
Die Vodafone-Aktie notiert in London zeitweise 2,23 Prozent tiefer bei 1,16 GBP.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone (Vodafone Group) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Deutlich früher als erwartet habe der britische Telekomkonzern die vollständige Kontrolle über seine britische Mobilfunk-Tochter VodafoneThree bekannt gegeben, schrieb Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da durch die Transaktion die aktuelle Verschuldung steige, das Management aber mit Blick auf die selbst angegebene Zielspanne deren unteres Ende anstrebt, sei es möglich, dass zur Vorlage der Geschäftsjahreszahlen kein Aktienrückkauf ankündigt werde.
/err/mne/stk
LONDON (dpa-AFX)
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