Vodafone und Altice schmieden Glasfaser-Allianz in Deutschland

Düsseldorf (Reuters) - Vodafone verbündet sich beim teuren Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland mit der auf den Kabel-Ausbau spezialisierten Holding Altice.

Zusammen wollen sie mit einem Gemeinschaftsunternehmen bis zu sieben Milliarden Euro in den Ausbau der Glasfasernetze in der Bundesrepublik investieren. Ziel seien rund sieben Millionen neue Glasfaser-Anschlüsse in den kommenden sechs Jahren, teilte Vodafone am Montag mit. Die Glasfaser-Leitungen sollen nach "modernstem Standard" für FTTH-Anschlüsse (Fiber to the Home) bis in die heimischen vier Wände verbaut werden, versprach der Telekom-Konkurrent. Das Glasfaser-Gemeinschaftsunternehmen solle zu gleichen Teilen Vodafone und Altice gehören. Nach einer Zustimmung der Aufsichtsbehörden soll das Gemeinschaftsunternehmen 2023 an den Start gehen.

Damit wollen die beiden Unternehmen dem Platzhirschen Deutsche Telekom verstärkt Konkurrenz machen. Mit FTTH wird für die Verbraucher der Empfang großer Datenmengen in hohen Geschwindigkeiten möglich. Der Bonner Konzern will seinerseits Milliarden investieren und die Zahl der mit FTTH versorgten Haushalte bis 2024 auf zehn Millionen steigern.

Die Politik setzt sich für den Ausbau der Netze in Deutschland ein, um die Digitalisierung voranzutreiben. Die Bundesregierung hatte angekündigt, bis 2025 sollten mindestens 50 Prozent der deutschen Haushalte an eine Glasfaserverbindung für schnelles Internet angeschlossen werden. Digitalminister Volker Wissing (FDP) rechnet mit Investitionen der Telekommunikationsbranche beim Glasfaserausbau von 50 Milliarden Euro.

