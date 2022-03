Vodafone und DAZN erproben 5G bei Bundesliga-Übertragungen

Ein Rucksack ist der eigentliche Star auf dem Platz – Übertragungstechnik findet auf engstem Raum Platz 5G bietet neue Gestaltungsmöglichkeiten für Übertragung von Bundesliga-Spielen Einfachere, schnellere und nachhaltigere Medienproduktion mit weniger Aufwand und Technik Vodafone und DAZN testen gemeinsam die Übertragung von Bundesligaspielen mithilfe des neuen Mobilfunk-Standards 5G. Zuletzt kam die 5G-basierte Übertragungstechnik im Februar beim Bundesligaspiel FC Bayern München gegen SpVgg Greuther Fürth zum Einsatz. Vor dem Anpfiff und nach dem Abpfiff wurde Stürmer-Legende Claudio Pizarro vom Düsseldorfer Vodafone Campus aus live per 5G-Schalte in die Sendung aus dem DAZN-Studio in Ismaning eingebunden. Bereits zuvor hatten beide Unternehmen bei weiteren Bundesligaspielen die 5G-Technik genutzt, um Bild und Ton von Feldreportern und Kameraleuten aus dem Stadion-Innenraum zu übertragen. Der Vorteil: Der Mobilfunk-Standard 5G macht die Live-Übertragung von Bundesligaspielen deutlich einfacher, schneller und weitaus ressourcenschonender. Denn bislang werden TV-Bilder von verkabelten Kameras via Übertragungswagen satellitengestützt oder über Glasfaser-basierte Leitungen ins Studio übertragen. All das erfordert jede Menge technische und personelle Ressourcen. Durch die Nutzung von 5G im TV-Betrieb verkürzt sich der Weg massiv, den die Live-Bilder nehmen, bis sie ins Fernsehen gelangen. So muss die Kamera lediglich mit einem 5G-fähigen Router verbunden sein, um Aufnahmen mittels Echtzeit-Datenübertragung an das Sendezentrum zu übermitteln. Ein solcher Router passt in einen kleinen Rucksack, der sich leicht transportieren lässt. Kameraleute sind bei ihren Laufwegen im Stadion und in ihrer Arbeit somit noch flexibler und gelangen an Orte, die bislang mit der herkömmlichen Kamera nur schwer erreichbar waren. Für die Medienproduktion bei Bundesligaspielen bedeutet das: weniger Kabel, keine Übertragungswagen, neue Kamera-Perspektiven und mehr Flexibilität bei Live-Schaltungen zu Reportern und Gästen. Michael Reinartz, Director of Innovation & Consumer Services von Vodafone Deutschland: „Das Potenzial von 5G für die TV-Übertragung von Sport-Veranstaltungen ist riesig. Unser 5G-Netz erfüllt die hohen Ansprüche an die Signalübertragung und ermöglicht vor Ort einen viel flexibleren Einsatz von Kameras. Sender können viel mehr Material aufnehmen, kreativer arbeiten und Fans am TV noch näher ans Geschehen bringen. Wir freuen uns sehr über die erfolgreichen Testläufe, die wir gemeinsam mit unserem Partner DAZN durchführen.“ Haruka Gruber, Vice President Media DAZN DACH: „DAZN hat die Art und Weise, wie Fans ihren Sport verfolgen revolutioniert. Gemeinsam mit Vodafone erproben wir nun auch eine kleine Revolution in der Art und Weise, wie Live-Sport produziert wird. 5G und die daraus resultierende Flexibilität schafft für DAZN Möglichkeiten, Fans unkompliziert noch näher an die Action auf dem Spielfeld zu bringen.“ 5G Network Slicing als Grundlage für künftige TV-Übertragungen 5G ist in vielerlei Hinsicht revolutionär. Die fünfte Mobilfunk-Generation vervielfacht die verfügbaren Netzkapazitäten. Milliarden Gegenstände und Smartphones können so auf kleinstem Raum zeitgleich kommunizieren. Die Mobilfunk-Technologie 5G-Standalone, die bei Vodafone 5G+ heißt, macht außerdem die Kommunikation in Echtzeit möglich. Im 5G+ Netz verringert sich die Latenzzeit auf bis zu eine Millisekunde – also die Verzögerung, mit der Daten vom Sender zum Empfänger gelangen. Die eigentliche Grundlage für stabile und schnelle TV-Übertragungen ist in diesem Kontext die 5G+ Technik ‚Network Slicing‘. Das Mobilfunk-Netz wird dabei in parallel betriebene und voneinander getrennte virtuelle Netze aufgeteilt. Dadurch lassen sich für jeden Nutzer und jede Anwendung bedarfsgerecht Datenraten, Geschwindigkeiten und Kapazitäten festlegen. Vodafone kann TV-Anbietern wie DAZN somit hohe und stabile Bandbreiten für den TV-Betrieb garantieren – auch wenn viele Fans im Stadion sind und zeitgleich auf das Mobilfunknetz zugreifen. In der Leipziger Red Bull Arena hat Vodafone schon den schnellsten verfügbaren 5G-Turbo aktiviert – mit Antennen, die extrem hohe Funkfrequenzen im 26 Gigahertz-Bereich (die sogenannten 5G mmW Frequenzen) nutzen. Damit werden Bandbreiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde möglich. Echtzeit-Mobilfunk mit 5G bringt Topspeed auf die Smartphones von Fans in Fußballstadien.DFL und Vodafone bringen 5G in die Bundesliga Bereits in der Saison 2019/20 starteten die DFL Deutsche Fußball Liga und Vodafone eine 5G-Kooperation. Gemeinsam entwickelten sie eine App, die Nutzern im Stadion Echtzeit-Informationen und Spieldaten verzögerungsfrei per Augmented Reality auf dem Smartphone zur Verfügung stellt. Nur wenige Wochen nach der ersten Ankündigung stand die neueste Mobilfunk-Technologie in der Hinrunde der Saison 2019/20 im Rahmen einer Live-Demonstration in der Volkswagen Arena in Wolfsburg erstmals zur Verfügung. Die DFL hat technische Entwicklungen im Profi-Fußball in den vergangenen Jahren konsequent vorangetrieben. Das erste 5G-Bundesliga-Stadion ist in Wolfsburg ans Netz gegangen.Der Beitrag Vodafone und DAZN erproben 5G bei Bundesliga-Übertragungen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.