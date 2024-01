Vodafone und Microsoft kooperieren bei IoT, KI und digitalen Diensten für Unternehmen und Privatkunden

Verbesserung vom Kundenerlebnis mithilfe von generativer KIAusbau des IoT-Geschäfts mit MicrosoftVodafone will sein Business-Geschäft mit neuen Microsoft-Diensten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ausbauenMigration virtueller Rechenzentren auf Microsoft AzureVodafone und Microsoft haben am Dienstag eine neue, weitreichende strategische Partnerschaft mit einer Laufzeit von zehn Jahren angekündigt. Dabei bringen die beiden Unternehmen Zukunftstechnologien wie das Internet der Dinge, Cloud-Services und Künstliche Intelligenz zusammen. Gemeinsam wollen sie digitale Plattformen und Dienste für mehr als 300 Millionen Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors und Verbraucher in Europa und Afrika bereitstellen.Vodafone und Microsoft arbeiten zusammen, um das Kundenerlebnis von Vodafone mithilfe der generativen KI von Microsoft zu verbessern. Die beiden Unternehmen arbeiten zusammen, um das Kundenerlebnis von Vodafone mithilfe der generativen KI von Microsoft zu verbessern. Zudem wollen die Partner die globale IoT-Plattform von Vodafone ausweiten, neue digitale und finanzielle Dienstleistungen für Unternehmen, insbesondere für KMU in ganz Europa und Afrika, entwickeln und Dienste in die Microsoft Cloud verlagern. Vodafone wird in den nächsten 10 Jahren 1,5 Milliarden US-Dollar in Cloud- und kundenorientierte KI-Dienste investieren, die gemeinsam mit Microsoft entwickelt werden. Microsoft wird die Festnetz- und Mobilfunkdienste von Vodafone nutzen.Microsoft beabsichtigt außerdem, in Vodafones IoT-Plattform zu investieren, die bis April 2024 zu einem separaten, eigenständigen Unternehmen werden soll. Das neue Unternehmen wird neue Partner und Kunden anziehen, das Wachstum bei den Anwendungen vorantreiben und die Plattform erweitern, um mehr Geräte, Fahrzeuge und Maschinen zu verbinden.Die durch die neue Partnerschaft generierten digitalen Dienste werden die neueste generative KI-Technologie nutzen, um ein hochgradig personalisiertes und differenziertes Kundenerlebnis über mehrere Kanäle hinweg zu bieten. Sie werden Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien berücksichtigen.Margherita Della Valle, Vorstandsvorsitzende der Vodafone Group , sagte: „Heute hat Vodafone ein mutiges Bekenntnis zur digitalen Zukunft Europas und Afrikas abgelegt. Diese einzigartige strategische Partnerschaft mit Microsoft wird die digitale Transformation unserer Geschäftskunden, insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen, beschleunigen und die Qualität der Kundenerfahrung für die Verbraucher verbessern.“„Diese neue Generation der KI wird für jedes Unternehmen und jede Branche auf der ganzen Welt enorme neue Möglichkeiten eröffnen“, sagte Satya Nadella, Chairman und CEO von Microsoft. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Vodafone die neuesten Cloud- und KI-Technologien einsetzen werden, um das Kundenerlebnis von Hunderten Millionen Menschen und Unternehmen in Afrika und Europa zu verbessern, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und den Übergang des Unternehmens zur Cloud zu beschleunigen.“Die Unternehmen haben fünf Schlüsselbereiche für die Zusammenarbeit identifiziert: Generative KIUm die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, werden die Unternehmen die Leistungsfähigkeit von Microsoft Azure OpenAI nutzen, um für Kunden reibungslose, proaktive und personalisierte Interaktion an digitalen Vodafone Kanälen zu ermöglichen. Unter anderem soll die KI beim digitalen Assistenten TOBi (verfügbar in 13 Ländern) zum Einsatz kommen. Vodafone-Mitarbeiter können außerdem die KI-Funktionen von Microsoft Copilot nutzen, um Arbeitsabläufe zu verändern, die Produktivität zu steigern und die digitale Effizienz zu verbessern.Vodafones digitaler Assistent TOBi ist in 13 Ländern verfügbar. VodafoneSkalierung IoTMicrosoft beabsichtigt, in Vodafones globale IoT-Konnektivitätsplattform zu investieren, die 175 Millionen Geräte und Plattformen weltweit miteinander verbindet. Vodafone plant außerdem, Teil des Azure-Ökosystems zu werden und die IoT-Plattform über offene APIs einer großen Gemeinschaft von Entwicklern und Drittanbietern zugänglich zu machen.Digitale Beschleunigung in AfrikaMicrosoft beabsichtigt, die Skalierung von M-Pesa, der bereits größten Finanztechnologieplattform in Afrika, weiter voranzutreiben, indem es diese auf Azure unterbringt und die Einführung neuer Cloud-nativer Anwendungen ermöglicht. Die Unternehmen starten außerdem ein zielgerichtetes Programm, das das Leben von 100 Millionen Verbrauchern und 1 Million KMU auf dem afrikanischen Kontinent bereichern soll. Ziel ist es, die digitale Kompetenz, die Qualifizierung und die Jugendarbeit zu verbessern sowie digitale Dienstleistungen für den unterversorgten KMU-Markt anzubieten. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Innovationen im Bereich der Finanzdienstleistungen zu fördern und eine Gemeinschaft von zertifizierten Entwicklern aufzubauen.Wachstum für UnternehmenVodafone wird sein Engagement für den Vertrieb von Microsoft-Diensten, einschließlich Microsoft Azure, Sicherheitslösungen und modernen Arbeitsangeboten wie Microsoft Teams Phone Mobile ausweiten. Dies ermöglicht es Geschäftskunden, die Cloud-basierten Dienste von Microsoft schnell und mit geringen Einführungs- und Betriebskosten einzusetzen und die geschätzten 24 Millionen KMU in Europa durch die Bereitstellung einer verwalteten Plattform zu unterstützen.CloudVodafone wird seine Cloud-Transformation beschleunigen, indem es seine Rechenzentren auf Microsoft Azure modernisiert. Dies wird die Reaktionsfähigkeit gegenüber den Kunden verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten der IT-Anlage vereinfachen und senken. Dadurch wird Vodafone in der Lage sein, mehrere physische durch virtuelle Rechenzentren in ganz Europa zu ersetzen, die Betriebskosten seiner IT-Anlagen zu vereinfachen und zu senken, den Energiebedarf zu reduzieren und die Umsetzung seiner nachhaltigen Geschäftsstrategie zu unterstützen. 