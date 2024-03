Vodafone und OXG starten große Glasfaser-Offensive in Berlin

Dafür investieren OXG und Vodafone bis zu einer Milliarde EuroAnwohner profitieren von offener Netzinfrastruktur und großer WahlfreiheitVodafone und OXG starten in Berlin eine umfangreiche Ausbau-Offensive. Dafür bauen die Partner in der gesamten Bundeshauptstadt in den kommenden Jahren Glasfaser-Anschlüsse (FTTH) für bis zu 900.000 Haushalte mit einem Investitionsvolumen von bis zu einer Milliarde Euro. Heute gaben Franziska Giffey, Berlins Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Stefan Rüter, Chief Commercial Officer der OXG Glasfaser GmbH, und Michael Jungwirth, Mitglied der Geschäftsleitung von Vodafone Deutschland, die Ausbau-Maßnahme bekannt. Vorausgegangen war eine gemeinsame Absichtserklärung, die von beiden Unternehmen und der Senatorin bereits im August 2023 unterzeichnet wurde. Der großflächige Ausbau startet noch in diesem Jahr. Dabei legt OXG ein besonderes Augenmerk auf die Außenbezirke Berlins. So bringen die Partner die dringend benötigte Gigabit-Versorgung in die Fläche und machen Berlin in den kommenden Jahren zur digitalen Vorzeigehauptstadt Europas.Vodafones Glasfaser-Ausbau mit OXG. Bis 2024 startet der Ausbau in 150 Städten mit bis zu 7 Mio. neuen Glasfaser-Anschlüssen. VodafoneFranziska Giffey, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe: „Wir arbeiten daran, Berlin zum Innovationsstandort Nummer eins in Europa zu machen. Dafür ist eine exzellente digitale Infrastruktur für unsere 2,2 Millionen Haushalte und Unternehmen unabdingbar. Bei der Gigabit- und 5G-Abdeckung erreichen wir bereits Spitzenwerte, aber wir wollen auch bei der flächendeckenden Glasfaserversorgung ganz vorne sein. Im vergangenen Jahr konnten wir die Glasfasernetze verdoppeln und eine Abdeckung von 34 Prozent erreichen. Wir arbeiten mit unseren Strategiepartnern zusammen, um bis zum Jahr 2028 für Berlin die 100 Prozent zu schaffen. Ich freue mich, dass Vodafone und OXG zu diesem Kreis gehören. Mit ihrem Engagement setzen sie ein starkes Zeichen für den Innovationsstandort Berlin und bringen mit ihren geplanten 900.000 Glasfaseranschlüssen zusätzlichen Schub auf unserem Weg zur Gigabit-Hauptstadt.“Gigabit darf kein Privileg für Bewohner dicht besiedelter Innenstädte sein.Michael JungwirthMichael JungwirthMichael Jungwirth, Mitglied der Geschäftsleitung von Vodafone Deutschland: „Gigabit darf kein Privileg für Bewohner dicht besiedelter Innenstädte sein. Mit der heute bekanntgegebenen Ausbau-Maßnahme setzen wir ein Zeichen für schnelles Internet auch in den Außenbezirken Berlins. Dank unseres bestehenden Kabel-Glasfasernetzes mit mehr als 1,4 Millionen Gigabit-fähige Festnetz-Anschlüssen und dem jetzt anstehenden FTTH-Ausbau bringen wir Highspeed-Internet dorthin, wo es gebraucht wird – für die Wohnungswirtschaft, für Unternehmen, Hausbesitzer und Mieter. Und setzen dabei starke Impulse für Wachstum, Wirtschaftsleistung und Wohlstand.“Stefan Rüter, Chief Commercial Officer der OXG Glasfaser GmbH: „OXG hat es sich zum Ziel gesetzt, Deutschland auf dem Weg der Digitalisierung einen großen Schritt voranzubringen. Als Strategie-Partner des Landes Berlin machen wir mit unserer Glasfaser-Offensive bis zu 900.000 Haushalte in der Hauptstadt zukunftssicher und investieren bis zu einer Milliarde Euro für eine leistungsstarke Internetversorgung bis in die heimischen vier Wände. Die bereits unterschriebene Absichtserklärung ist die Grundlage unserer Zusammenarbeit und symbolisiert unser gemeinsames, partnerschaftliches Engagement für den großflächigen Glasfaserausbau in Berlin. Das Besondere für Eigentümer und Bewohner: Der OXG-Glasfaser-Anschluss ist kostenlos und wir bauen ohne das Erreichen einer Vorvermarktungsquote aus.“Bis zu 900.000 Haushaltewerden mit der Glasfaser-Offensive in Berlin mit FTTH versorgtGlasfaser für BerlinOXG, das im März 2023 gegründete Glasfaser Joint Venture von Vodafone und Altice, wird bis 2030 bis zu 7 Milliarden Euro für 7 Millionen neue Glasfaser-Anschlüsse in ganz Deutschland investieren. Allein in Berlin wird der Ausbau mit bis zu einer Milliarde Euro finanziert. Angelehnt an die Bevölkerungszahl wird OXG als neuer Strategie-Partner des Landes Berlin hier bis zu 900.000 Haushalte mit FTTH (Fiber To The Home, Glasfaser bis in die heimischen vier Wände) versorgen – wenn Genehmigungen und Zuschläge den Ausbau zulassen. OXG baut und betreibt ein offenes Glasfaser-Netz. Den Anfang macht der Stadtbezirk Tempelhof-Schöneberg. Vodafone übernimmt initial die Vermarktung der Anschlüsse sowie die Bereitstellung von Diensten wie Telefonie, Internet und TV. Kooperationen mit weiteren Telekommunikationsunternehmen folgen.Noch in diesem Jahr wird OXG mit dem Infrastrukturausbau beginnen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können dann auf der Internetseite www.vodafone.de/oxg die Verfügbarkeit prüfen und die Gestattung für den Glasfaserausbau online geben.Glasfaser – die Technologie von morgenGlasfaser gilt schon heute als Technologie von morgen und das aus guten Gründen. Geschwindigkeiten von 1 Gigabit pro Sekunde und mehr sorgen dafür, dass Videokonferenzen im Homeoffice, digitaler Unterricht mit Cloud-Anbindung, Online-Gaming in 3D und Streaming in 4K-Qualität ohne Störungen und Unterbrechungen möglich sind. Für Berlinerinnen und Berliner bedeutet der Glasfaser-Ausbau vor allem eines: stabile Bandbreiten und die beste Internetverbindung. Mit der großflächigen Glasfaser-Offensive schaffen OXG und Vodafone die zentrale Grundlage für zukünftiges, digitales Leben und Arbeiten in der Bundeshauptstadt.