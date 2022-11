Vodafone unterstützt RTL-Spendenmarathon mit Herzblut, Technik und 1.000 Mitarbeitenden

Längsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen startet morgen um 18 UhrVodafone unterstützt zum 17. Mal in Folge mit spezieller Callcenter- und Netz-TechnikRund 1.000 Vodafone-Mitarbeitende engagieren sich sportlich, technisch und an den HotlinesMorgen um 18 Uhr startet für genau 24 Stunden der RTL-Spendenmarathon. Vodafone unterstützt zum 17. Mal in Folge die längste Charity-Sendung des deutschen Fernsehens – mit Herzblut, zahlreichen Kolleginnen und Kollegen aus dem Service-Bereich und mit einer eigenständigen Telekommunikationsinfrastruktur. Die spezielle Callcenter- und Netztechnik, die Vodafone aufbaut und betreibt, stellt sicher, dass sämtliche Spenden-Anrufe und Spenden-SMS sicher ihren Weg ins Ziel finden. Rund 1.000 Vodafone-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich beworben, um vor und hinter den Kulissen zu unterstützen. Sie nehmen 24 Stunden lang alle Anrufe an der Spendenhotline entgegen, unterstützen Joey Kelly sportlich bei seiner Weltrekord-Jagd auf dem Stairmaster (Treppen-Fitnessgerät) und stellen sicher, dass die Telekommunikationstechnik zu jeder Zeit funktioniert. Ganz egal ob sie sportlich, technisch oder am Spendentelefon unterstützen: Das Ziel aller Helfer ist das gleiche: benachteiligte Kinder unterstützen und die Kinderarmut in Deutschland und auf der ganzen Welt bekämpfen.„Corona, der Krieg in der Ukraine und überall immens steigende Kosten: Deutschland steckt in einer schweren Krise. Darunter leiden vor allem unsere Kinder“, erklärt Wolfram Kons, RTL Charity Gesamtleiter und Moderator des RTL-Spendenmarathons. „Die Zahl der Kinder, die von Armut betroffen sind, steigt auch bei uns rapide an. Daher kämpfen wir beim 27. RTL-Spendenmarathon gegen Kinderarmut in Deutschland an. Unsere Kinder dürfen nicht noch mehr leiden!“ Insgesamt unterstützen rund 1.000 Vodafone-Mitarbeitende vor und hinter den Kulissen, damit der RTL-Spendenmarathon ein voller Erfolg wird.Guido WeissbrichGuido WeissbrichGuido Weissbrich, Service-Chef bei Vodafone Deutschland: „Wir unterstützen den RTL-Spendenmarathon mit den Fähigkeiten, die wir aus unserem Alltag am besten kennen und können. Mit einer starken digitalen Infrastruktur und mit hochmotivierten Kolleginnen und Kollegen aus dem Service-Bereich, die tagtäglich alles dafür tun, unseren Kunden mit Rat und Tat beiseitezustehen. Insgesamt helfen rund 1.000 Vodafone-Mitarbeitende vor und hinter den Kulissen, damit der RTL-Spendenmarathon ein voller Erfolg wird. Dabei erlebe ich extrem viel Begeisterung, Engagement und Herzblut – das freut mich riesig.“Per Anruf, online oder SMS: Jede Spende kommt anAb dem 17. November 18.00 Uhr ist die Spendenhotline für genau 24 Stunden freigeschaltet. Dann werden 750 Kolleginnen und Kollegen – aber auch zahlreiche prominente Gäste – alle Spendenanrufe unter der Hotline-Nummer 0137 – 575 2022 entgegennehmen. Wer lieber digital spenden möchte, kann dies auch per SMS mit dem Kennwort KINDER an die 44844 tun. Dann gehen automatisch 10 Euro an den RTL-Spendenmarathon. Auch Online-Spenden unter https://wirhelfenkindern.rtl.de/spenden sind möglich.Für Rennsport-Begeisterte: 3-mal Nordschleife mit Matthias MalmedieNeben Geld-Spenden können die Zuschauerinnen und Zuschauer auch attraktive Preise ersteigern. Für diesen Zweck hat Vodafone zusammen mit Rennfahrer und TV-Moderator Matthias Malmedie drei Erlebnispakete auf der Nürburgring-Nordschleife geschnürt. Für die drei Meistbietenden geht es in einem vollvernetzten Audi etron in rasanter Fahrt durch die „Grüne Hölle“ – natürlich inklusive Übernachtung, Anfahrt mit der Deutschen Bahn und in Begleitung einer weiteren Person. Alle drei Fahrten sowie weitere Preis können hier ersteigert werden.Auf Rekord-Jagt: 80 Vodafone Mitarbeitende unterstützen Joey KellyUnd auch sportlich ist die Vodafone-Belegschaft am Start, um beim RTL-Spendenmarathon zu unterstützen: Joey Kelly will einen neuen Rekord aufstellen. Dieses Mal geht’s für 24 Stunden auf einen Stairmaster ClimbMill der Firma Matrix – ein Fitnessgerät, dass das Treppensteigen simuliert. Insgesamt 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklimmen auf einem eigenen Vodafone Stairmaster über 24 Stunden lang Stufen und wollen so eine möglichst große Spendensummer „erlaufen“. Ziel ist es, zusammen mit Joey Kelly und 21 weiteren Unternehmen den bisherigen Weltrekord mit 2 Millionen Stufen zu brechen.Im Mittelpunkt des diesjährigen RTL-Spendenmarathons steht die umfassende Unterstützung von benachteiligten Kindern in Deutschland. Mit den gesammelten Spenden werden Kinderhilfsprojekte gefördert, die die Bereiche Bildung, Bewegung, Ernährung, psychologische und medizinische Betreuung und Umweltschutz abdecken. Die Unterstützung von ukrainischen Kindern und deren Familien ist ein weiteres zentrales Thema beim 27. RTL-Spendenmarathon.