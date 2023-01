Vodafone verabschiedet sich 2023 von der MMS und Altlasten im Netz

Der MMS-Service wird am 17. Januar 2023 im Vodafone-Netz abgeschaltet. SMS sind davon nicht betroffen.Tausende Modernisierungs-Maßnahmen senken den Energiebedarf stetigBis zu 33.000 Haushalte könnten mit der in den nächsten 3 Jahren eingesparten Energie versorgt werdenDie Zeit der Neujahrsvorsätze ist für viele Deutsche auch die Zeit des Abschieds – Abschied von der Lieblingsschokolade, oder vom Sonntagsschnitzel. Auf jeden Fall mindestens bis nächste Woche. Auch für Vodafone steht direkt zu Beginn des neuen Jahres ein Abschied an, der aber deutlich leichter fällt. Ab dem 17. Januar 2023 heißt es nämlich: Bye, bye MMS! Dass viele jetzt wahrscheinlich zuerst an die bunten Schokolinsen denken – und nicht an den „Multimedia Message Service“, der vor 21 Jahren erstmals das Versenden von Fotos und Videos über das Mobilfunknetz ermöglichte – könnte Nachweis genug dafür sein, dass der Abschied mit wenig Tränen verbunden sein wird. Die Abschaltung der MMS ist übrigens Teil von umfangreichen Netzmodernisierungs-Maßnahmen, die Vodafone stetig umsetzt. In den kommenden drei Jahren sind es fast 40.000 alte Netz-Elemente, die ersetzt oder abgeschaltet werden – auch um den Energiebedarf deutlich zu senken.Höhepunkt der MMS-Nutzung war vor über einem JahrzehntBei diesen Altnetz-Elementen handelt es sich ausschließlich um solche, die nicht mehr benötigt werden, zum Beispiel weil neue, leistungsfähigere Technologien an ihre Stelle getreten sind. So auch bei der MMS. Die Zahlen belegen: Der Multimedia Message Service hat seine besten Tage längst hinter sich. Genauer gesagt seine besten Jahre – denn im Vodafone-Netz erlebte die MMS ihren Höhepunkt vor über einem Jahrzehnt. Im Dezember 2012 sausten deutschlandweit rund 13 Millionen MMS durch das Vodafone-Netz. Was aber im Vergleich zu den zeitgleich 1,5 Milliarden SMS selbst damals schon relativ wenig war. Seither ist die Nutzung der MMS stetig geschrumpft – bis heute um mehr als 96 Prozent. Stattdessen werden die Fotos vom letzten Strandurlaub und das Video von den ersten Schritten der Enkeltochter über diverse andere digitale Dienste ausgetauscht: Ob WhatsApp, Threema und Co – oder via iMessage zwischen iPhone-Usern und RCS (Rich Communication Services) zwischen Android-Usern.13 Millionen MMSsausten 2012 noch durch das Vodafone-Netz.Heute ist die Nutzung um mehr als 96% geschrumpft.Wenig verlieren und viel Sparen: Energie für bis zu 33.000 HaushalteDie MMS-Abschaltung ist, genau wie die 3G-Abschaltung im vergangenen Jahr, eine von zahlreichen Initiativen, mit denen Vodafone das Netz modernisiert – und vor allem vereinfacht. Und das aus gutem Grund: Denn die Abschaltung von ausgedienten Services und das Entrümpeln von Altnetz-Technologien sorgt langfristig für stabilere und verlässliche Netze – und trägt gleichzeitig dazu bei, den Energiebedarf zu reduzieren.In den kommenden drei Jahren wird Vodafone mindestens 170 sogenannter Altnetztypen, bestehend aus fast 40.000 Altnetz-Elementen austauschen oder abschalten – und damit so viel Energie einsparen, dass in diesem Zeitraum 33.000 Haushalte* mit Energie versorgt werden könnten. Und genau wie bei der MMS-Abschaltung werden Vodafone-Kundinnen und Kunden von den Maßnahmen quasi nichts bemerken. Jeder sollte, dort wo möglich, seinen Beitrag leisten, um Ressourcen und Energie einzusparen.Tanja RichterTanja Richter„Ob Energie- oder Klimakrise: Jeder sollte, dort wo möglich, seinen Beitrag leisten, um Ressourcen und Energie einzusparen. Und den größten Hebel haben wir als Telekommunikationsunternehmen bei uns im Netz. Durch das stetige Prüfen und gezielte Abschalten von veralteter Netztechnologie, räumen wir unser Netz auf, schaffen Platz für die Technologien von Morgen – und können dabei unseren Energiebedarf stark senken.“, äußert sich Tanja Richter, Netz-Chefin von Vodafone Deutschland.SMS-Dienst funktioniert im Vodafone-Netz weiterhinDie SMS, der Short Message Service, mit dem Textnachrichten verschickt werden, wird nicht abgeschaltet. Der SMS-Dienst funktioniert unabhängig vom MMS-Dienst und feierte im Dezember 2022 entspannt sein 30-jähriges Jubiläum.30 Jahre SMSHppy Bday 2U, liebe SMS!zum beitrag*ausgehend von einem jährlichenEnergieverbrauch von 3.000 kWh pro HaushaltDer Beitrag Vodafone verabschiedet sich 2023 von der MMS und Altlasten im Netz erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.